"We zijn een grote club en moeten dat uitstralen"

In de Beker van België is het belangrijkste natuurlijk doorgaan. Wat dat betreft heeft Royal Antwerp FC gedaan wat het moest doen tegen amateurclub Heist, maar echt lekker liep het allemaal niet. En volgend weekend krijgen ze met Charleroi een tegenstander van een heel ander kaliber.

Na heel wat verliespartijen in de Jupiler Pro League was het aan Antwerp om in de Beker van België tegen Heist de rug te rechten en uit te pakken met een knappe overwinning om toch opnieuw het nodige vertrouwen te tanken.

Uiteenlopende meningen na Heist - Antwerp

Na de 0-1 zege in Heist is dat slechts ten dele gelukt. Achteraf waren er dan ook heel erg uiteenlopende meningen te rapen bij spelers en coach Compper. Komend weekend moet Antwerp bovendien vol aan de bak tegen Charleroi.

De Zebra's zijn prima aan het seizoen begonnen en hebben momenteel liefst 21 op 24. Dat zijn drie keer zoveel punten als The Great Old zelf heeft. En dus is het zeker geen evidentie om tegen Charleroi te winnen voor stamnummer 1.

En nu het zwarte beest Charleroi voor Antwerp ...

"Van de ploegmaats heb ik gehoord dat die match ons in het verleden niet veel punten opleverde. We weten wat ons te wachten staat en hebben wat recht te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat we hieruit kunnen klimmen", aldus Rein Van Helden.

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En hij ging verder in Het Nieuwsblad: "We moeten, hè. Da's onze job. Wij zijn Antwerp, een grote club. Wij spelers moeten dat ook uitstralen." Aan Antwerp om tegen Charleroi de woorden ook eens kracht bij te gaan zetten.