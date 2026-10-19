'Toptransfer Tresoldi: deze club ligt in polepositie': 62 miljoen euro voor Club Brugge?

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Het was een hete transferzomer op Jan Breydel. En ei zo na was het zelfs nog véél en véél heter geworden. Ook Nicolo Tresoldi stond namelijk dicht bij een transfer. Ondertussen blijft de spits gewoon mooie dingen laten zien. En dat zal ervoor zorgen dat hij volgende zomer wél zal vertrekken voor een ongezien recordbedrag.