'Toptransfer Tresoldi: deze club ligt in polepositie': 62 miljoen euro voor Club Brugge?
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Het was een hete transferzomer op Jan Breydel. En ei zo na was het zelfs nog véél en véél heter geworden. Ook Nicolo Tresoldi stond namelijk dicht bij een transfer. Ondertussen blijft de spits gewoon mooie dingen laten zien. En dat zal ervoor zorgen dat hij volgende zomer wél zal vertrekken voor een ongezien recordbedrag.
Club Brugge wil 62 miljoen euro voor Tresoldi
Club Brugge zou wel eens de absolute jackpot kunnen gaan krijgen voor Nicolo Tresoldi. Arsenal FC ligt zoals gezegd in polepositie om er de speler te gaan bijhalen. En daar zou wel heel veel geld mee gemoeid zijn.
Volgens Engelse bronnen zou blauw-zwart niet minder dan 62 miljoen euro willen vangen om hem los te weken uit Jan Breydel. Of The Gunners bereid zijn dergelijk bedrag op tafel te leggen? Dat zal nog moeten blijken. Maar dat ze deze zomer een bod van 35 miljoen euro naast zich neer wisten te leggen, toont wel dat Club Brugge een sterke onderhandelingspositie heeft.
Het was een hete transferzomer op Jan Breydel. En ei zo na was het zelfs nog véél en véél heter geworden. Ook Nicolo Tresoldi stond namelijk dicht bij een transfer. Ondertussen blijft de spits gewoon mooie dingen laten zien. En dat zal ervoor zorgen dat hij volgende zomer wél zal vertrekken voor een ongezien recordbedrag.
Nicolo Tresoldi van Club Brugge mocht afgelopen zomer niet weg bij blauw-zwart, tegen geen enkele prijs. Bart Verhaeghe was een paar maanden geleden binnenskamers nog héél duidelijk geweest. Nicolo Tresoldi mocht in de zomer van 2026 niét vertrekken.
Iedereen wil Tresoldi van Club Brugge in huis halen
Een geïnteresseerde club zou met een héél straf bod moeten komen om de voorzitter van Club Brugge te overtuigen. De Belgische landskampioen rekent op Tresoldi om het elftal dit seizoen op sleeptouw te nemen. Daarnaast had blauw-zwart de centen simpelweg niet nodig.
Roma duwde niet door, maar met Manchester United en Barcelona kwamen er twee nieuwe gegadigden die het meenden. En ook vanuit Turkije was er interesse. En er zou met Barcelona zelfs een persoonlijk akkoord geweest zijn.
Opbod rond Tresoldi kan beginnen: Arsenal dringt aan
Rest de vraag: wie van die teams gaat er komende zomer doordrukken voor Tresoldi. Tegen dan lijkt vijftig miljoen euro stilaan een minimum te zijn of te gaan worden. En dus is niet elke ploeg kapitaalkrachtig genoeg om hem te halen.
Volgens Engelse media zou Arsenal in polepositie liggen. The Gunners hebben wél genoeg geld en zouden in Tresoldi een spits zien waar ze de komende jaren kunnen op teren. Blauw-zwart kan rustig achterover leunen en het opbod zijn werk laten doen.
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