Daarom koos steenrijke eigenaar niet voor Standard, maar voor bijzondere Belgische club

Zaterdagavond leek het nog een bekeravontuur zonder al te veel geschiedenis te gaan worden. Nog geen eersteklassers uitgeschakeld, nog geen suspens en zelfs nog niet al te veel spanning. De zondag zou ons dankzij Rochefort en Beerschot wél heel wat meer brengen.

De grootste stunt van het weekend is misschien wel de overwinning van Rochefort na strafschoppen tegen KAA Gent, de leider in de Jupiler Pro League. Technisch gezien blijven die min of meer ongeslagen dit seizoen omdat het na 90 (en 120) minuten gelijk stond, maar het is wel een domper.

Voorzitter Nicolas Lhoist van Rochefort was dan ook in de wolken. Lhoist zijn verhaal leest ook als een echte roman, want de man is afkomstig uit een steenrijke familie en dus had hij gelijk welke Belgische club in handen kunnen nemen.

Lhoist koos bewust niet voor een avontuur bij Standard

Waarom dan kiezen voor een club dat - op dat moment - aan het strijden was tegen degradatie én een failliet in de Waalse provinciale klassen? Als jonge jongen zat hij steevast op Sclessin naar het voetbal te kijken en Standard stond onlangs ook te koop.

"Ik ben iemand die liever op de achtergrond blijft", klonk het in Le Soir. "Als voorzitter van Standard sta je veel meer in de mediabelangstelling, zeker op sociale media. Moet je dan de commentaren van al die betweters ondergaan, tot en met beledigingen en haat? Nee, bedankt."

"Toen ik zag hoe Roland Duchâtelet en Bruno Venanzi werden behandeld, heb ik tegen mezelf gezegd dat ik dat nooit zou willen meemaken", is Lhoist wel héél duidelijk. En dus kwam hij met een ander plan: Rochefort. Geen onlogische keuze misschien, want de stad ligt heel ver van gelijk welke andere Belgische profclub.



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Rochefort staat op een kruispunt in zijn bestaan volgens voorzitter Lhoist

In de nationale reeksen is er geen enkele club te vinden binnen een straal van veertig kilometer. En dus heeft Rochefort een geweldig hinterland om te bespelen. Ook dat zou wel eens een rol kunnen hebben gespeeld in de beslissing van Lhoist.

Binnen enkele jaren zou er een nieuw stadion met 8000 zitjes moeten gaan komen in Marche-en-Famenne. "Het is veel leuker om helemaal onderaan te beginnen en het project op een ondernemende manier uit te bouwen. We staan op een kruispunt. Ofwel blijven we een degelijke amateurclub die goed met de jeugd werkt, óf we proberen de stap naar het profvoetbal te zetten."