Politie paraat: waarom Club Brugge - Lens een risicomatch is

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Politie paraat: waarom Club Brugge - Lens een risicomatch is
Foto: © photonews

Ook deze week staat er opnieuw een pittige week op het programma voor de Belgische teams in Europa. Te beginnen met Club Brugge, dat het in eigen huis zal opnemen tegen Lens. De politie is alvast in een verhoogde staat van paraatheid door deze risicowedstrijd.

De Brugse Ultra's zijn goed bevriend met die van Lille, de grote rivaal van Lens in Noord-Frankrijk. Tot onlusten tussen beide ploegen zal het normaal gezien niet komen, of dat is toch minstens de bedoeling van de politie. 

Club Brugge - Lens is een risicomatch

Lens en Lille? Dat botert namelijk minder goed. En de Ultra's van Club Brugge zijn goed bevriend met die van Lille, waardoor die van Lens ook haat hebben voor die van Brugge - zo werkt dat in het wereldje klaarblijkelijk. 

De wedstrijd tussen Club Brugge en Lens is als risicomatch bestempeld. De supporters van de Noord-Franse club kunnen gewoon met de auto naar Brugge komen en er kan verwacht worden dat er ook fans zonder ticket naar de Brugse (binnen)stad zullen komen.

1740 supporters trekken naar de Brugse binnenstad

De 1.740 uitsupporters die een ticket hebben moeten verplicht een busverplaatsing maken naar het Jan Breydelstadion. Hetzij met een supportersclub, hetzij via een extra ingelegde bustrip die vertrekt aan het stadion van Lens. 


Er is dus een combiregeling volgens Het Laatste Nieuws, maar dat wil niet zeggen dat er niet bepaalde supporters alsnog de oversteek naar Brugge zullen maken. We kunnen alleen maar hopen dat alles gewoon rustig verloopt en blijft verlopen.

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