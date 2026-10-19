🎥 Diego Moreira knalt tegen Atalanta, De Ketelaere kent moeilijke avond

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 Diego Moreira knalt tegen Atalanta, De Ketelaere kent moeilijke avond
Foto: © photonews

AC Milan, met Diego Moreira en Koni De Winter in de basis, heeft zondag het Atalanta van Charles De Ketelaere met 3-2 geklopt. Moreira drukte nadrukkelijk zijn stempel op de wedstrijd, De Ketelaere beleefde een moeilijke avond.

In de Serie A stond zondag een Belgisch onderonsje op het programma. Diego Moreira en Koni De Winter begonnen aan de aftrap bij AC Milan, terwijl Charles De Ketelaere het tegen zijn voormalige club opnam met Atalanta. Milan trok uiteindelijk aan het langste eind in een spektakelrijke partij: 3-2.

Vooral Diego Moreira speelde zich in de kijker. De Belgische flankaanvaller kwam met hoge verwachtingen naar Milaan na zijn opvallende transferprijs van 50 miljoen euro, maar begint die investering steeds meer te verantwoorden. Tegen Atalanta leverde hij een assist af en bracht hij zijn teller in de Serie A op drie doelpunten.

Moreira zorgt voortdurend voor gevaar

De voormalige speler van Olympique Lyon en Strasbourg was bijzonder bedrijvig op de flank. Met zijn versnellingen, dribbels en intensiteit zette hij de defensie van Atalanta geregeld onder druk. Moreira zocht vaak de achterlijn op en schilderde meerdere voorzetten voor doel, al werd niet elke kans ook afgewerkt.

Koni De Winter leverde achterin dan weer degelijk werk af. Ondanks de twee tegendoelpunten van Milan bleef de verdediger overeind in een wedstrijd met veel tempo. Een prestatie die ongetwijfeld deugd doet, nadat Mark van Bommel hem tijdens de vorige interlandperiode geen speelminuten gunde.

Geen geslaagde terugkeer voor De Ketelaere

Voor Charles De Ketelaere werd het bezoek aan zijn ex-club minder prettig. De Rode Duivel startte als rechtsbuiten, maar slaagde er nauwelijks in om zijn stempel op het offensieve spel van Atalanta te drukken. Hij bleef wel de volledige negentig minuten op het veld, zonder echt het verschil te kunnen maken.

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