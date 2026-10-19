🎥 Veldinspectie op Ibiza gaat helemaal viraal na zondvloed en grapjes

Het was heel slecht weer op de Balearen dit weekend. En dat had ook zo zijn gevolgen naar een aantal wedstrijden in de Spaanse competities toe. Die moesten worden uitgesteld. Beelden van alvast één uitgestelde wedstrijd leverden heel wat deining op via de sociale media. Viraal gaan om een stortbui, dat kan dus ook.

"Het is toch niet glad", zei Roland Duchâtelet ooit over het kunstgras op STVV. Waarna hij half uitgleed en bijna viel tussen de sneeuw en het ijs. Het waren beelden die viraal gingen en zo voor heel wat humor zorgden in tijden dat er nog geen TikTok was.

Dit weekend deed de regen op de Balearen in Spanje alle wedstrijden op de eilanden afgelast worden. Daarbij een aantal pittige duels, die werden uitgesteld naar maandag - of later als ook dan het veld nog niet bespeelbaar zou zijn.

De competitiewedstrijd tussen Peña Deportiva en UCAM Murcia in de Spaanse vierde klasse kon op die manier ook niet doorgaan. Die wedstrijd is ondertussen wel "viraal" gegaan dankzij heel wat memes over de match.

Veld onbespeelbaar, wedstrijd gaat niet door

De veldinspectie was een lachertje, want de bal dreef gewoon weg op het vele water dat op het veld lag. "Gaan we niet toch spelen deze middag?", vroeg de thuisploeg lachend af via de sociale media met beelden van de situatie.

Waarop ze ook nog wat andere foto's op de goegemeente afstuurden. Het was voor iedereen duidelijk dat er niet gespeeld kon worden, maar de beelden zorgden wel voor een beetje extra deining op de woelige baren.





Árbitro, ¿entonces se juega o no? https://t.co/zzt3TJlCXv — SCR Peña Deportiva (@Penyadeportiva) October 18, 2026