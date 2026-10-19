🎥 "Overschat en tactisch beperkt": Will Still vestigt record en gaat in discussie met ex-speler Kortrijk

AJ Auxerre trok zondag naar Le Havre en won er met 1-3. De ploeg van Will Still creëert zo wat ademruimte in het klassement, terwijl de Belgische coach zijn honderdste wedstrijd op een bank in de Ligue 1 vierde. Na de kritiek van Chanot is er dus ook goed nieuws.

Op amper 33-jarige leeftijd stond Will Still zondag voor de honderdste keer als hoofdcoach langs de lijn in de Ligue 1. De Belg deed dat eerder bij Stade de Reims en Racing Lens, en nu bij AJ Auxerre. Daarmee zet Still ook een opvallend record neer.

Met zijn 33 jaar en 4 dagen is hij deze eeuw de op een na jongste trainer die de kaap van honderd Ligue 1-wedstrijden bereikt. Alleen Julian Nagelsmann deed beter: de Duitser was 31 jaar en 179 dagen oud. Zijn jubileum kreeg meteen extra glans dankzij een overtuigende overwinning.

Auxerre pakt derde zege van het seizoen

Auxerre haalde het met 1-3 op het veld van Le Havre en boekte daarmee zijn derde competitiezege van het seizoen. Voor de ploeg uit Bourgondië was het bovendien de tweede overwinning in drie wedstrijden. De drie punten tillen AJA naar de twaalfde plaats.

Zo neemt de club afstand van de degradatiezone, het doel dat Auxerre vooraf voorop had gezet. Na afloop stak Still zijn tevredenheid niet onder stoelen of banken. Volgens de Belgische trainer liet zijn team eindelijk een volledige wedstrijd zien, en dat nog wel buitenshuis.

Discussie en gesprek met Maxime Chanot

"Ik ben heel tevreden en bijzonder trots op de algemene prestatie van de ploeg. We hebben eindelijk negentig minuten lang collectief én individueel goed gespeeld", verklaarde hij in reacties die Morning Foot publiceerde. De zege kwam op een goed moment.





Eerder had Maxime Chanot - die we nog kennen van bij KV Kortrijk - hem nog "Overschat en tactisch beperkt" genoemd. Waarop Still hem gewoon uitnodigde op een training om eens te laten zien hoe hij werkt. Waardoor de plooien ook gladgestreken werden.

De rechtstreekse confrontatie leverde dus een ander beeld op dan de eerste scherpe commentaren op televisie. Zolang de wederzijdse dialoog respectvol blijft, kunnen zulke gesprekken ook tonen wat er achter een uitslag na negentig minuten schuilgaat: trainingsarbeid, groepsmanagement en de dagelijkse werking van een technische staf.