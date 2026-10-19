Belgische coach zwaar aangepakt: "Praat over fouten van spelers, maar niet over de zijne"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Belgische coach zwaar aangepakt: "Praat over fouten van spelers, maar niet over de zijne"
Foto: © photonews

Kan Wouter Vrancken deze storm doorstaan? Heart of Midlothian kreeg dit weekend een stevige oplawaai op het veld van Celtic Glasgow. Schotse analisten wijzen daarbij nadrukkelijk naar de verantwoordelijkheid van de Belgische coach.

Heart of Midlothian staat momenteel derde in de Scottish Premiership, maar liep op het veld van Celtic Glasgow tegen een van de zwaarste nederlagen uit de clubgeschiedenis aan: 7-1. Die pijnlijke score kwam er op een moment waarop Hearts na een matig gelijkspel in Europa nood had aan een reactie. Een week eerder had de ploeg in de competitie nochtans nog overtuigend met 5-0 gewonnen.

Wouter Vrancken slaat mea culpa

In Glasgow viel de ploeg uit Edinburgh echter volledig uiteen. "We hebben enkele individuele fouten gemaakt", gaf Wouter Vrancken toe bij BBC Scotland. "Twee stilstaande fases nekken ons al meteen. Al hun doelpunten komen voort uit individuele fouten van ons, dan wordt winnen natuurlijk moeilijk."

De voormalige trainer van STVV probeert de blik wel vooruit te houden. "Het enige wat nu niet mag gebeuren, is dat iedereen aan zijn eigen kwaliteiten begint te twijfelen. Ook als je bij de spelers hoort die die fouten maakten, moet je er lessen uit trekken", aldus Vrancken.

Schotse analisten sparen Vrancken niet

Gewezen Schots international Kris Boyd was zeer streng voor de coach van Hearts. "Hij praat over de fouten van de spelers, maar niet over die van zichzelf. Terwijl die ook wel heel erg duidelijk zijn wat mij betreft", aldus de analist.


Zoals we zondag al aangaven hebben zowel Nicky Hayen als Wouter Vrancken de nodige problemen bij hun nieuwe clubs. De vraag is ten zeerste of het tij nog kan worden gekeerd door beide coaches de komende weken.

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