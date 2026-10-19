'RSC Anderlecht geeft strijd om Stoica nog niet op'

RSC Anderlecht heeft er al een pittige transferzomer opzitten. Maar als het van Sibierski afhangt, dan hoeft het daar zeker niet te stoppen. Wel integendeel: ze hebben nu ook in Roemenië een versterking op het oog. Eentje met een bekende naam, maar geen familie van: Ianis Stoica.