'RSC Anderlecht geeft strijd om Stoica nog niet op'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'RSC Anderlecht geeft strijd om Stoica nog niet op'
Foto: © photonews

RSC Anderlecht heeft er al een pittige transferzomer opzitten. Maar als het van Sibierski afhangt, dan hoeft het daar zeker niet te stoppen. Wel integendeel: ze hebben nu ook in Roemenië een versterking op het oog. Eentje met een bekende naam, maar geen familie van: Ianis Stoica.

Aernout Van Lindt

RSC Anderlecht geeft strijd om Stoica nog niet op

De strijd om Stoica is nog niet opgegeven door RSC Anderlecht. Zij zouden er de speler graag nog steeds willen bij hebben. Daarbij wordt wel nog steeds een bedrag vanuit Portugal genoemd van niet minder dan 7,5 miljoen euro.

Dat wil zeggen dat Stoica een dure vogel is én blijft voor paars-wit. In het verleden hebben ze met Stanciu en Chipciu al eens dure Roemenen aangekocht en dat was toen geen onverdeeld succes. Aan Stoica om mogelijk daarmee komaf te maken, al zal het nog lang geen zekerheid zijn dat hij effectief naar België zal komen.

RSC Anderlecht heeft er al een pittige transferzomer opzitten. Maar als het van Sibierski afhangt, dan hoeft het daar zeker niet te stoppen. Wel integendeel: ze hebben nu ook in Roemenië een versterking op het oog. Eentje met een bekende naam, maar geen familie van: Ianis Stoica.

RSC Anderlecht mikt hoog als het gaat over de mogelijke nieuwkomers. Deze week werd onder meer de naam van Francis Amuzu genoemd, maar daar gaat het niet bij stoppen. Zo zijn ze ook bij een heel andere figuur aangekomen die de rangen zou kunnen komen versterken.

Volgens Roemeense bronnen zou Anderlecht denken aan Ianis Stoica. Dat is geen familie van Alin Stoica, maar natuurlijk wel een naam als een klok naar de Belgische competitie toe. En het zou paars-wit volgens de Roemenen ook wel menens zijn.

RSC Anderlecht heeft veel concurrentie en prijskaartje is niet min

De 23-jarige linker winger debuteerde op erg jonge leeftijd bij Steaua Boekarest, maar daarna werd het toch wat stiller rond hem. Momenteel maakt hij grote sier in Portugal en dat heeft de geïnteresseerde clubs nu ook wakker gemaakt met oog op de toekomst.

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Met vier goals en twee beslissende passes is hij van groot belang voor zijn team in Portugal. Dat is Estrela Amadora - niet meteen een team dat we goed kennen. Met onder meer Benfica is er wel een ferme kaper op de kust voor de jonge Roemeense flankspeler. Mogelijk willen ze in Portugal tot 7 miljoen euro voor hem vangen.

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