Opvolger voor bondscoach Flames gezocht? Absolute topper kan het alvast niet worden

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Opvolger voor bondscoach Flames gezocht? Absolute topper kan het alvast niet worden
Foto: © photonews

Het heeft - alweer - niet mogen zijn voor de Belgian Red Flames. Op bezoek bij Polen gingen ze na strafschoppen onderuit en zo zal ook 2027 niet het debuutjaar worden van de Belgen op het WK. Dat is toch een nieuwe teleurstelling en zo is de vraag stilaan: wat nu met de Flames en bondscoach Gunnarsdottir? Een mogelijke opvolgster - maar niet heus - zal alvast niet komen.

Onder Gunnarsdottir is het sowieso nog niet echt om over naar huis te schrijven met de Flames, want ook op het EK 2025 werden we uitgeschakeld in de groepsfase - een overwinning tegen Portugal op speeldag 3 was wat dat betreft al van geen waarde meer.

Eerder stappen achteruit dan vooruit dus? Het is in ieder geval de perceptie die nu leeft. En dus ziet het er niet goed uit voor de bondscoach, want er is gewoon te weinig groei. Misschien zelfs geen groei onder de nieuwe bondscoach.

Red Flames op zoek naar nieuwe bondscoach? Voorlopig nog niet

Rest de vraag of er genoeg budget is om een topper in huis te halen én of er iemand staat te springen om deze groep te gaan leiden. Hier en daar werd geopperd om een buitenlandse topnaam in huis te nemen, al leek Sarina Wiegman daarbij sowieso al onbetaalbaar.

Ondertussen is duidelijk dat ze gewoon bij Engeland zal blijven. De Nederlandse Sarina Wiegman heeft haar contract als bondscoach van de Engelse vrouwenploeg namelijk met twee jaar verlengd. Ze ligt daardoor vast tot en met het EK van 2029 in Duitsland, zo bevestigde de Engelse federatie maandag.

Sarina Wiegman blijft bij Engeland

De 56-jarige Wiegman kwam in september 2021 aan het roer bij de Lionesses. Een jaar later leidde zij Engeland naar de Europese titel in eigen land. Vorig jaar werd dat succes herhaald op het EK in Zwitserland. Tussendoor loodste Wiegman het team naar de WK-finale van 2023, waarin Spanje te sterk was. 

"Ik ben zo blij dat ik met deze ploeg kan verderwerken", zegt de Nederlandse volgens BELGA. "Er is geen betere job in het voetbal. Ik kijk er zo hard naar uit om te zien wat wij, met de steun van onze fantastische supporters, nog kunnen bereiken."

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