Analyse De kroniek van een aangekondigd en twee jaar geleden al te voorspellen einde bij Red Flames

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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De kroniek van een aangekondigd en twee jaar geleden al te voorspellen einde bij Red Flames
Foto: © photonews

Het heeft - alweer - niet mogen zijn voor de Belgian Red Flames. Op bezoek bij Polen gingen ze na strafschoppen onderuit en zo zal ook 2027 niet het debuutjaar worden van de Belgen op het WK. Dat is toch een nieuwe teleurstelling en zo is de vraag stilaan: wat nu met de Flames en bondscoach Gunnarsdottir?

De Belgian Red Flames waren door het lot opnieuw niet al te slecht bedeeld in de strijd om een WK-ticket. Polen en daarna (meer dan waarschijnlijk) Ierland was het pad dat de Flames zouden moeten afleggen richting WK 2027 in Brazilië.

Ierland? Dat is pittig, maar toch geen Engeland, Nederland, Italië, Zweden of Noorwegen op weg naar het WK-ticket. Maar er komt zelfs geen wedstrijd tegen de Ieren, want het liep al fout in het eerste barrageduel tegen Polen. 1-0 thuis, 3-2 op verplaatsing en er vervolgens uit met de strafschoppen.

Belgian Red Flames stapelen de pijnlijke momenten op

Heel erg pijnlijk, want een land als Polen hebben we de voorbije jaren - ook onder voorganger Ives Serneels bijvoorbeeld - wel vaker geklopt in heel wat (vriendschappelijke) duels. Zelden slikten we drie goals in een wedstrijd tegen de Polen.

Het is ook niet de eerste domper. In het voorjaar pakten ze weliswaar 14 op 18 in de B-League van de Nations League, maar dat was na twee gelijke spelen op doelsaldo onvoldoende om terug naar de A-League van die Nations League te kunnen raken.

Belgian Red Flames
© photonews

En dat we in de B-League van de Nations League zijn terechtgekomen is op zich ook al een heel veeg teken, want in een groep met Engeland, Spanje en Portugal degradeerden we uiteindelijk na een barrageduel tegen ... Ierland.

Die Ieren klopten over twee wedstrijden Kazachstan met liefst 12-0 en waren dus klaar voor een duel tegen de Belgen in november. Nu zal het dus Polen worden, een team dat ze in de A-League van de Nations League al klopten. Heel pijnlijk en jammer dus voor de Belgen.

Nieuwe bondscoach op komst bij Red Flames?

Onder Gunnarsdottir is het sowieso nog niet echt om over naar huis te schrijven, want ook op het EK 2025 werden we uitgeschakeld in de groepsfase - een overwinning tegen Portugal op speeldag 3 was wat dat betreft al van geen waarde meer. Eerder stappen achteruit dan vooruit dus? Het is in ieder geval de perceptie die nu leeft.

De Flames zelf? Die blijven positief over de IJslandse bondscoach Gunnarsdottir. En toch ziet het er niet goed uit voor de bondscoach, want er is gewoon te weinig groei. Misschien zelfs geen groei onder de nieuwe bondscoach. Rest de vraag of er genoeg budget is om een topper in huis te halen én of er iemand staat te springen om deze groep te gaan leiden.

De cijfers zeggen veel, zoniet alles - maar is er budget?

De voorbije jaren waren er niet al te veel spontane sollicitaties in ieder geval. "Het was zeker niet goed genoeg tegen Polen. De uitschakeling moet je over twee wedstrijden beschouwen", aldus Imke Courtois over de zaak bij Sporza.

"Je scoort enkel op spelhervattingen, er waren te weinig kansen uit open spel met speelsters wiens spel er zich niet toe leent om altijd die kopduels te gaan winnen. Na de 2-2 is het ook een kwestie van luciditeit. Opnieuw geen WK, en het was een parcours waarbij je vertrouwen mocht hebben."

"De Flames hebben een kern om op het WK te staan, maar andermaal is het net niet. Ik vrees een beetje voor Gunnarsdottir", is de gewezen Red Flame en analiste streng. Einde Gunnarsdottir dus? Dat ze een keuze was van ondertussen gewezen CEO Peter Willems spreekt in ieder geval ook niet in haar voordeel.

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