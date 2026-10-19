Ivan Leko ziet speler ferme terugval maken en is heel eerlijk

Club Brugge speelt nog steeds mee op drie tonelen dit seizoen. De wedstrijd tegen KSC Lokeren was er geen om duimen en vingers af te likken, maar blauw-zwart wist zich wel te plaatsen voor de achtste finales. Ivan Leko zag een van zijn zomertransfers wel verder sukkelen, maar neemt het voor hem op.

Club Brugge kan deze week tegen Racing Lens en tegen STVV opnieuw goede zaken doen in eigen huis alvorens ze in het halloweenweekend naar Zulte Waregem trekken op vrijdagavond. Blauw-zwart blijft vooralsnog meespelen op de drie tonelen en mag dus blijven mikken op een historische dubbel.

Tegen Lokeren kregen een aantal jonkies hun kans en sommigen grepen die kans met beide handen. Wat wel opviel is dat Lee Hanbeom nog steeds naar zijn beste vorm op zoek is en een terugslag lijkt te hebben gekregen na een veelbelovend debuut.

De terugval van Lee Hanbeom bij Club Brugge is niet onlogisch

Dat moet op zich niet verbazen. De voorbije interlandbreak speelde Lee Hanbeom drie wedstrijden met Zuid-Korea en daarboven kwam ook nog eens een jetlag. Maar het valt dus wel op dat het flitsende van het prille begin er al wat af lijkt te zijn.

"Hij kwam hier als een onbekende en was dé grote verrassing en werd meteen erg hoog ingeschat. Ik wist dat hij een terugslag zou krijgen. Daarom lieten we Spileers ook spelen tegen Inter. Lee heeft nog tijd nodig, want de Jupiler Pro League is een zware competitie."

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"Om hier te slagen moet je fysiek en mentaal top zijn", aldus Ivan Leko volgens Het Nieuwsblad daarover. Het ziet er dan ook naar uit dat het centrale duo achteraan opnieuw Mechele - Spileers zal zijn tegen Lens. Mechele speelde niet in de Beker van België met zijn gebroken neus, maar dat was uit voorzorg.