Mats Rits (Beerschot) zegt dit na stunt tegen ex-ploeg Anderlecht

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Mats Rits (Beerschot) zegt dit na stunt tegen ex-ploeg Anderlecht
Foto: © photonews

Voor Mats Rits kreeg de kwalificatie van Beerschot voor de achtste finales een extra toets. De ervaren middenvelder voelde zich vorig seizoen niet correct behandeld bij RSC Anderlecht, maar wilde na afloop niet spreken over revanche tegen zijn ex-club.

De wedstrijd tussen Beerschot en RSC Anderlecht had voor Mats Rits een bijzonder randje. In de aanloop naar het duel had de middenvelder in Het Nieuwsblad nog openlijk gesproken over zijn laatste periode in het Lotto Park. "Anderlecht is niet eerlijk geweest tegenover mij", klonk het toen.

Rits viseerde daarbij vooral de toenmalige sportieve leiding, met Olivier Renard en Tim Borguet. Volgens de middenvelder kreeg hij te horen dat hij moest blijven knokken voor zijn plaats en nog kansen zou krijgen. Die speelminuten bleven echter grotendeels uit. Vorig seizoen kwam Rits amper vijf keer in actie, waarna hij voor een terugkeer naar zijn opleidingsclub Beerschot koos.

Beerschot houdt stand tegen druk van Anderlecht

Na de kwalificatie voor de achtste finales was de glimlach dan ook groot bij Rits. "We hebben een geweldige wedstrijd gespeeld. Natuurlijk wisten we dat zij op bepaalde momenten sterker zouden zijn. Maar als we alles gaven, wisten we dat er iets mogelijk was. Dat is ook gebeurd", vertelde hij voor de camera van de RTBF.

De 32-jarige middenvelder wist wat Beerschot na de rust kon verwachten. "Ik heb aan de andere kant in de kleedkamer gezeten. Ik wist dat ze na de rust druk zouden zetten, en dat hebben ze ook gedaan. Maar volgens mij hebben we bijna niets weggegeven."

Rits Mats
© photonews

Volgens Rits was het niet alleen vertrouwen dat Beerschot door de wedstrijd hielp. "Ook zonder bal hebben we alles gegeven. We halen dit dankzij de groep binnen." Hij verwees daarbij met een glimlach naar de routine op het middenveld: "Samen hadden we daar misschien wel honderd jaar ervaring staan."

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Toch was er ook plaats voor jong geweld. "We hebben jonge talenten, zoals Anas voorin, die twee keer scoort", aldus Rits. Hoewel zijn verleden bij Anderlecht het verhaal rond de match kleurde, wilde Rits de overwinning niet persoonlijk maken.

Rits wil niet spreken over revanche

"Nee, ik heb geen speciaal gevoel omdat het tegen een van mijn voormalige clubs was", verklaarde hij. "Dit is gewoon een heel mooie avond voor de hele club." Beerschot plaatste zich uiteindelijk voor de achtste finales. Daarin wacht begin december een duel met KRC Genk. Kan Rits dan opnieuw een topclub helpen uitschakelen? Dat gaan we dan zien.

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