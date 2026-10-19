Na sterke reeks in Vlaamse amateurklasse: 'Anderlecht en RWDM hebben coach op de radar'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Na sterke reeks in Vlaamse amateurklasse: 'Anderlecht en RWDM hebben coach op de radar'
Foto: © photonews

De trainerscarrousel in de lagere reeksen begint stilaan te draaien. André Ngangue zet met Tempo Overijse straffe resultaten neer en wekt daarmee interesse bij clubs hogerop. Dat heeft ook de topclubs stilaan wakker gemaakt, zoveel is duidelijk.

André Ngangue blijft indruk maken bij Tempo Overijse. De Brusselse randclub zette de voorbije weken een sterke reeks neer in Tweede Afdeling VV, pakte met ruime voorsprong de eerste periodetitel en is onder leiding van Ngangue nog altijd ongeslagen.

Die prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven. Eerder werd de coach al genoemd bij RAEC Mons, dat na het vertrek van George Boateng op zoek ging naar een opvolger. Ook RSC Anderlecht zou Ngangue op de radar hebben gehad om de U23 over te nemen na het ontslag van Jelle Coen.

Mons lijkt geen optie meer, Virton en RWDM zoeken wel

Een overstap naar Bergen lijkt intussen van de baan. Drazen Brncic nam ontslag bij Virton en staat, behoudens een verrassende wending, op weg naar Albert. Daardoor verdwijnt de piste-Ngangue in Henegouwen naar de achtergrond.

Bij Excelsior Virton komt door het vertrek van Brncic dan weer een plaats vrij op een hoger niveau. De vraag is of de club uit de Gaume daarbij aan Ngangue denkt, maar de coach van Tempo Overijse heeft met zijn huidige prestaties alvast een sterk dossier opgebouwd.

Ook RWDM Brussels is sinds zondag op zoek naar een nieuwe trainer. De Brusselaars namen afscheid van Christ Bruno na de nederlaag op het veld van Olympic Charleroi, een beslissing die voor heel wat verbazing zorgde.

Zeven zeges in acht wedstrijden

Met zeven overwinningen in acht wedstrijden kan Ngangue stevige cijfers voorleggen. Tempo Overijse is dankzij de eerste periodetitel nu al zeker van een ticket voor de eindronde om promotie. De vraag is dan ook of de Belgische trainer die succesvolle lijn nog even doortrekt in Overijse, of binnenkort een uitdaging hogerop zal gaan opnemen.

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