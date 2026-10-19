'Na KAA Gent aast nu ook KRC Genk op jonge middenvelder'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Na KAA Gent aast nu ook KRC Genk op jonge middenvelder'
Foto: © photonews

KRC Genk zou interesse hebben in Edgar Adilhanov. Nadat er eerder al geruchten over interesse van KAA Gent naar buiten kwamen, zijn zij nu de tweede ploeg die azen op de speler. Al is de vraag nog maar in hoeverre dat waarachtig is.

Edgar Adilhanov is een middenvelder bij Samaxi en het Azerbeidzjaanse nationale elftal. Hij zou zijn carrière in België kunnen voortzetten. De 21-jarige speler wordt nauwlettend gevolgd door KRC Genk, weet Sportinfo alvast te melden.

Twee miljoen euro voor jonge middenvelder

De Belgische club heeft Samaxi alvast laten weten dat zij de speler de komende zes maanden zullen blijven observeren. KRC Genk is volgens het medium bereid 2 miljoen euro te betalen voor de transfer van Adilhanov. Dit is precies de verkoopprijs.

Zijn huidige club wil de speler – in wie zij al meer dan vier jaar vertrouwen stelt – voor dit bedrag verkopen, aangezien zijn contract nog bijna twee jaar doorloopt. Al is de vraag natuurlijk nog altijd in hoeverre een en ander wel echt is.

Na Gent nu ook Genk met interesse in Adilhanov?

Een aantal weken geleden werd ook al eens gesproken over aandacht van ... KAA Gent. Adilhanov zelf wist dat toen ook meteen te ontkennen tijdens het trainingskamp met de nationale ploeg van Kazachstan: hij had nog niets van de Buffalo's gehoord.


Was het een foutje en werd toen al Genk bedoeld? Of is het ook deze keer uit de lucht gegrepen? Dat zal nog moeten blijken. Sowieso is het niet onlogisch dat Belgische clubs in de middenvelder wel een buitenkansje zouden kunnen zien.

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