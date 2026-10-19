'Club Brugge wil Barcelona aftroeven voor jonge parel'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'Club Brugge wil Barcelona aftroeven voor jonge parel'
Foto: © photonews

Club Brugge is volop aan het nieuwe seizoen begonnen met degelijke prestaties in de Jupiler Pro League, een eerste overwinning in de Beker van België én een stunt op bezoek bij Internazionale in de Champions League. Maar ze kijken ook al naar de volgende jaren en denken daarbij aan toptalent om de rangen te versterken.

Gabriel Wesseh is de volgende speler die op de radar is komen te staan van Club Brugge. De 18-jarige Amerikaan zou volgens diverse Noorse bronnen nadrukkelijk in de belangstelling staan van blauw-zwart, al zijn ze niet de enige geïnteresseerde.

Club Brugge, Barcelona en Benfica willen Gabriel Wesseh van Fredrikstad

Ook FC Barcelona aast namelijk op de speler en zou hem naar Catalonië willen halen. Daarmee is er meteen een flinke concurrent voor Club Brugge. Ook Benfica ziet wel wat in de 18-jarige speler die momenteel in de Noorse competitie uitkomt.

Barcelona zou al een bod van zo'n twee miljoen euro hebben geplaatst afgelopen zomer, maar dat was geen spek naar de bek van Fredrikstad. Zij willen als het even kan toch wat meer vangen voor de speler, al geloven ze bij Barcelona wel in hem.

Marktwaarde van 700.000 euro

Ze gingen al meermaals op bezoek in Noorwegen om de speler aan het werk te zien. Het lijkt er dus op dat Club Brugge toch wel diep in de buidel zal moeten tasten om hem in huis te kunnen halen aankomende winter of zomer.


Wesseh was dit seizoen in Noorwegen al goed voor twee goals en twee assists voor Fredrikstad. De Amerikaanse middenvelder heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van zo'n 700.000 euro, maar er zal meer boter bij de vis moeten komen om hem weg te halen uit Noorwegen.

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