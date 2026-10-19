Dubbele mokerslag: Barcelona krijgt heel slecht nieuws voor krakers tegen PSG en Real

FC Barcelona beleeft een fantastische seizoenstart, maar krijgt plots bijzonder slecht nieuws te verwerken. De Spaanse topclub moet het de komende weken zonder Eric García stellen, terwijl ook Jules Koundé geblesseerd is geraakt. Voor trainer Hansi Flick komt die dubbele tegenvaller op een bijzonder ongelukkig moment, met twee absolute topwedstrijden voor de deur.

Barcelona won zaterdag nog overtuigend met 2-5 van Real Betis en boekte daarmee zijn negende competitiezege op rij. Toch hielden de Catalanen een wrang gevoel over aan de wedstrijd. García moest tien minuten voor tijd geblesseerd naar de kant, terwijl Koundé na het laatste fluitsignaal eveneens fysieke klachten ondervond.

Op de officiële clubwebsite van FC Barcelona werd zondag duidelijkheid verschaft. García heeft een spierblessure aan zijn rechterbovenbeen opgelopen en staat naar verwachting drie tot vier weken aan de kant. Koundé heeft zijn linkerenkel verstuikt en mist sowieso de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Paris Saint-Germain.

Grote kopzorgen voor Hansi Flick

Vooral de blessure van García is bijzonder vervelend. De verdediger mist niet alleen de confrontatie met PSG, maar ook de Clásico tegen Real Madrid van komende zondag. Bij Koundé bestaat er nog een kleine kans dat hij tijdig herstelt. Barcelona benadrukt dat zijn beschikbaarheid zal afhangen van het verloop van zijn revalidatie.

Flick moet daardoor noodgedwongen schuiven in zijn verdediging. Ook Andreas Christensen is momenteel niet beschikbaar, waardoor de Duitse trainer steeds minder opties overhoudt. Mogelijk moet hij beroep doen op spelers die normaal op een andere positie uitkomen.



De blessures komen bovendien net wanneer Barcelona geschiedenis kan schrijven. De Catalanen wonnen hun eerste negen competitiewedstrijden en evenaarden daarmee een record van Real Madrid uit 1968/1969. Uitgerekend tegen de Koninklijke kan Barcelona dat record zondag verbeteren. Flick zal dat huzarenstukje mogelijk zonder twee belangrijke verdedigers moeten realiseren.