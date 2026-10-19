Hein Vanhaezebrouck zag Rik De Mil grote fout maken bij Gent: "Een blinde ziet het verschil"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Hein Vanhaezebrouck zag Rik De Mil grote fout maken bij Gent: "Een blinde ziet het verschil"
Foto: © photonews
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De bekeruitschakeling van KAA Gent tegen derdeklasser Rochefort blijft voor beroering zorgen. De Buffalo's gaven een 1-3-voorsprong uit handen en verloren uiteindelijk na strafschoppen. Hein Vanhaezebrouck spaart zijn voormalige club niet, al richt zijn scherpste kritiek zich op één beslissing van trainer Rik De Mil.

"Van Gent had ik dat niet verwacht. Onze ongeslagen competitieleider, tegen derdeklasser Rochefort", vertelt Vanhaezebrouck bij Het Nieuwsblad. Volgens hem schoot Gent vooral voor de rust tekort. De spelers die hun kans kregen, maakten bovendien weinig indruk.

"Enkele jongens konden laten zien dat ze in aanmerking komen voor een basisplaats. Als je Kadri en Benes al bij de rust naar de kant moet halen, is dat beschamend voor die spelers", oordeelt hij.

Niet alles is de schuld van De Mil

Toch vindt Vanhaezebrouck het logisch dat De Mil enkele andere namen opstelde. "Ik snap wel dat een coach ook eens andere jongens aan het werk wil zien. Het is niet de schuld van een coach dat een paar gasten onder niveau speelden." Over Sonko is hij al even scherp: "Sonko viel meer over de bal dan wat anders."

Eén trainersbeslissing begrijpt Vanhaezebrouck echter totaal niet: waarom bleef Davy Roef op de bank toen strafschoppen naderden? "Wat ik wel haast een blunder zou noemen, is dat je de grootste penaltyspecialist van het land, misschien wel van Europa, niet inbrengt."

"Een blinde ziet het verschil"

Vanhaezebrouck had Roef naar eigen zeggen zonder aarzelen in plaats van Kjell Peersman ingebracht. Hij verwijst naar zijn periode bij KV Kortrijk, waar hij met Kristof Van Hout een vergelijkbare keeperswissel uitvoerde. Wel erkent hij dat zo'n ingreep gevoelig kan liggen voor de doelman die moet wijken.

De cijfers maken voor hem de keuze duidelijk. "Peersman heeft er één gestopt van 21 strafschoppen. Bij Roef gaat zowat een derde van de penalty's niet binnen. Een blinde ziet het verschil." Bovendien vond hij dat Peersman in de reeks te vaak de verkeerde hoek koos.

Aanvankelijk dacht Vanhaezebrouck dat De Mil geen wissels meer overhad. Maar in de 118e minuut bracht Gent nog Maksim Paskotsi in voor Goore. "Ik snap dat Peersman eens een kans krijgt, maar als coach hou je dan toch één of zelfs twee wissels achter de hand", zegt hij.

Zijn verwijt gaat dan ook niet over de keuze om Peersman te laten starten, maar over het uitblijven van een ingreep toen duidelijk werd dat de wedstrijd op strafschoppen zou uitdraaien. Precies daarom vindt hij het zo moeilijk te begrijpen dat Roef de beslissende reeks vanaf de bank moest bekijken.

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