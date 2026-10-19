Degradeert Manchester City naar de Championship? Historische sanctie ligt op tafel

Manchester City hangt mogelijk een ongeziene straf boven het hoofd nadat de club schuldig werd bevonden aan 114 inbreuken op de financiële regels van de Premier League. Volgens de Daily Mail riskeren de Citizens een zware puntenaftrek.

Een dergelijke puntenaftrek kan Manchester City naar de Championship, het tweede Engelse niveau, doen zakken. De mogelijkheid dat de Citizens door een bijzonder zware sanctie degraderen, wordt volgens Britse media ernstig besproken.

Zware puntenaftrek en mogelijk ook een boete

De Premier League zou momenteel nadenken over een forse puntenaftrek. Daar zou eventueel nog een financiële sanctie bovenop kunnen komen. Manchester City zou tegen de beslissing wel beroep hebben aangetekend. De club werd schuldig bevonden aan zware financiële overtredingen, onder meer voor feiten uit de periode tussen 2009 en 2018.

Ook volgend seizoen nog gevolgen?

Volgens de Daily Mail kunnen er ook volgend seizoen nieuwe puntenstraffen volgen. In dat scenario zou City minstens twee seizoenen in de Championship moeten blijven.

Een verplichte terugzetting naar League Two, het vierde niveau in Engeland, zou niet aan de orde zijn. Een degradatie naar de tweede klasse zou desondanks al een ongekende klap betekenen voor de club.



De gevolgen zouden veel verder reiken dan Manchester alleen. Een degradatie van de Engelse topclub zou ook de Premier League en het Engelse voetbal stevig door elkaar schudden. Voorlopig is er evenwel nog geen definitieve uitspraak, waardoor dit dossier de komende weken nauwgezet gevolgd zal worden.