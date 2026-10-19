Sergio Ramos kan verrassende terugkeer maken naar La Liga: voorzitter bevestigt contacten

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Sergio Ramos kan verrassende terugkeer maken naar La Liga: voorzitter bevestigt contacten
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Sergio Ramos staat mogelijk voor een opmerkelijke terugkeer naar het Spaanse voetbal. De 40-jarige verdediger zit sinds zijn vertrek bij het Mexicaanse Monterrey zonder club, maar daar kan binnenkort verandering in komen. Getafe toont concrete interesse en heeft zelfs al gesprekken gevoerd met zijn entourage.

Ramos speelde jarenlang voor Real Madrid en Sevilla, maar vertrok eind 2025 bij Monterrey. Sindsdien zoekt de voormalige Spaanse international naar een nieuwe uitdaging. Een terugkeer naar La Liga behoort nu nadrukkelijk tot de mogelijkheden.

Ángel Torres, voorzitter van Getafe, heeft de interesse bevestigd bij het radioprogramma Tablero Deportivo van Radio Nacional de España. Op de vraag of hij Ramos zou aantrekken als de kans zich voordeed, antwoordde hij duidelijk: "Ja. Als hij binnen ons bereik komt, halen we hem."

Getafe bevestigt gesprekken met Sergio Ramos

De interesse is bovendien niet nieuw. Torres bevestigde dat hij al contact heeft gehad met René Ramos, de broer en zaakwaarnemer van de verdediger. "Zijn makelaar, zijn broer, heeft al met mij gesproken", vertelde de voorzitter.

Een onmiddellijke transfer is echter niet vanzelfsprekend. Getafe beschikt momenteel al over verschillende centrale verdedigers. Trainer José Bordalás gaf bovendien aan dat hij liever versterking op de flanken ziet. "We hebben zes centrale verdedigers. Het is geen positie waarvoor we momenteel iemand nodig hebben. Maar Ramos staat wel op onze lijst met mogelijke versterkingen", aldus Torres.


Een transfer tijdens de wintermercato lijkt daardoor een mogelijkheid. Volgens het Spaanse AS zou Getafe in januari eerst ruimte willen maken in de verdediging. Opvallend genoeg haalde de club onlangs al Dani Carvajal binnen, die jarenlang met Ramos samenspeelde bij Real Madrid. Beide clubiconen zouden zo opnieuw ploegmaats kunnen worden, ditmaal bij Getafe. 

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Monterrey
Sergio Ramos

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