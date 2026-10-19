Borussia Dortmund komt met belangrijk nieuws over Konstantinos Karetsas

Konstantinos Karetsas moet opnieuw een tijdje aan de kant blijven bij Borussia Dortmund. De voormalige smaakmaker van KRC Genk viel afgelopen weekend geblesseerd uit tegen Union Berlin. De Duitse topclub heeft inmiddels meer duidelijkheid gegeven over de ernst van zijn blessure.

Karetsas werd zaterdag in de 62e minuut ingebracht tijdens het doelpuntloze gelijkspel tegen Union Berlin. Amper vijf minuten later liep het fout. De 18-jarige aanvaller raakte geblesseerd tijdens een duel met Rani Khedira en moest ondersteund het veld verlaten.

Borussia Dortmund heeft maandag bevestigd dat Karetsas een ligamentblessure aan de voet heeft opgelopen. Dat vertelde sportief directeur Lars Ricken via de officiële clubkanalen. Het Griekse talent staat daardoor voorlopig aan de kant.

Borussia Dortmund moet Karetsas missen

De gevolgen zijn meteen duidelijk. Karetsas reist niet mee naar Azerbeidzjan, waar Borussia Dortmund dinsdag in de Champions League tegen Sabah FK speelt. Ook de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Eintracht Frankfurt komt te vroeg.

Toch is er ook enig positief nieuws. "Dat is natuurlijk vervelend, maar aanvankelijk vreesden we iets veel ergers toen we de reacties van zijn ploegmaats zagen", verklaarde Ricken. De blessure blijkt dus minder ernstig dan aanvankelijk gevreesd.



Voor Karetsas betekent het opnieuw een tegenvaller in zijn eerste seizoen bij Dortmund. De voormalige Genk-speler kampte eerder al met gezondheidsproblemen nadat hij tijdens een Champions League-wedstrijd tegen Villarreal onwel was geworden. Wanneer hij opnieuw beschikbaar zal zijn, is voorlopig niet bekend.