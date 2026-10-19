Charleroi-ultras zijn het helemaal beu en halen keihard uit na pyro-incident: "Absolute domheid"

De incidenten tijdens de bekerwedstrijd tussen RAEC Mons en Sporting Charleroi blijven nazinderen. Enkele bezoekende supporters gooiden pyrotechnisch materiaal richting het thuispubliek, waarbij meerdere gewonden vielen. Nu heeft ook Storm Ultras, de bekendste supportersgroep van Charleroi, gereageerd. De groep neemt opvallend scherp afstand van de gebeurtenissen.

Tijdens de tweede helft van de wedstrijd in het Stade du Tondreau liep het zaterdag helemaal fout. Vanuit het bezoekersvak werden rookbommen en andere pyrotechnische voorwerpen richting de supporters van Bergen gegooid. Daarbij raakten vier mensen gewond. Een kind moest zelfs naar het ziekenhuis worden gebracht.

Storm Ultras heeft via zijn officiële Facebookpagina een communiqué verspreid waarin de incidenten stevig worden veroordeeld. "Storm Ultras veroordeelt met klem het gooien van pyrotechnisch materiaal naar de tribune van Bergen. Het getuigt van totale onbezonnenheid en absolute domheid", klinkt het bij de supportersgroep.

Storm Ultras haalt uit naar eigen supporters

De groep benadrukt al langer te ijveren voor een verantwoord gebruik van pyrotechniek in voetbalstadions. Volgens Storm Ultras brengen dergelijke incidenten die strijd ernstig in gevaar. "Wij krijgen telkens de gevolgen van zulke incidenten over ons heen, zelfs wanneer wij er niets mee te maken hebben. Dit moet onmiddellijk stoppen."

Daarnaast richt Storm Ultras zich tot andere supportersgroepen. De ultras roepen iedereen die van sfeeracties en pyrotechniek houdt op om verantwoordelijkheid te nemen. Volgens hen brengen dergelijke acties niet alleen andere supporters in gevaar, maar schaden ze ook de inspanningen om meer vrijheid op de tribunes te verkrijgen.



"Wij herkennen ons totaal niet in deze domme en gevaarlijke daden, noch in het doel ervan", besluit de supportersgroep. Ondertussen heeft het bondsparket een onderzoek geopend naar de incidenten. Charleroi riskeert daardoor nieuwe sancties, terwijl de club sportief wel de volgende bekerronde bereikte dankzij een 0-1-overwinning na verlengingen.