Frank Boeckx haalt stevig uit naar Vitor Bruno: "Heeft het niet begrepen"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 4 reacties
Frank Boeckx haalt stevig uit naar Vitor Bruno: "Heeft het niet begrepen"
Foto: © photonews
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De bekeruitschakeling tegen Beerschot heeft de druk op Anderlecht en trainer Vitor Bruno verder opgevoerd. Paars-wit verloor zondag met 2-1 van de tweedeklasser en mag zijn ambities in de Croky Cup al opbergen. Frank Boeckx kijkt daarbij niet alleen naar wat er op het veld gebeurde. De voormalige doelman stelt vooral vragen bij de manier waarop Bruno over de prestaties van zijn ploeg spreekt.

In de HLN Voetbalpodcast haalt Boeckx een eerdere uitspraak van de Portugese trainer aan. Na de moeizame zege tegen Cercle Brugge vertelde Bruno dat hij gerust elke week voor zo'n overwinning zou tekenen. Die reactie schoot bij de analist in het verkeerde keelgat.

"Als je zulke dingen zegt, heb je eigenlijk niet begrepen wat er scheelt", vindt Boeckx. Voor hem is een nipte zege geen reden om tevreden te zijn wanneer het voetbal ondermaats blijft. Hij vreest dat Anderlecht daarmee een probleem verdoezelt dat vroeg of laat punten zal kosten.

Anderlecht is Club Brugge niet

Boeckx maakt de vergelijking met Club Brugge. Volgens hem kan een ploeg met meer individuele kwaliteit en ervaring soms meerdere wedstrijden winnen zonder goed te spelen. Bij Anderlecht ligt dat anders. De Brusselaars hebben volgens hem momenteel niet de kwaliteiten om telkens op die manier resultaten over de streep te trekken.

De uitschakeling tegen Beerschot is voor Boeckx het duidelijkste bewijs. Anderlecht slaagde er niet in zijn favorietenrol waar te maken tegen een ploeg uit de Challenger Pro League. De nederlaag kwam bovendien kort na het nipte competitieresultaat tegen Cercle Brugge en een Europese nederlaag bij Dinamo Zagreb.

"Als je slecht speelt, moet je dat probleem aanpakken en niet zeggen 'dat het oké is'", stelt Boeckx. Hij vindt dat Bruno niet alleen naar het resultaat mag kijken, maar vooral moet erkennen waar zijn ploeg tekortschiet. De bekeruitschakeling toont volgens hem wat er kan gebeuren wanneer het spel niet verbetert.

Ook uitspraak over crisis valt verkeerd

Nog een uitspraak van Bruno verbaast Boeckx. De coach weigerde na de nederlaag tegen Beerschot te spreken van een crisis. Hij wees onder meer op de late nederlaag in Zagreb en benadrukte dat Anderlecht ook in de beker kansen had gecreëerd. 

Boeckx ziet dat anders. "Dan denk ik dat hij Anderlecht nog niet goed kent, want daar is het snel crisis als het niet goed gaat." De voormalige keeper verwacht dus meer zelfkritiek van de trainer, zeker nu de resultaten achterblijven. Volgens hem begint verbetering met het erkennen van het probleem, niet met het relativeren van zwakke prestaties.

4 reacties
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