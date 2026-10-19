Marc Wilmots laat zijn oog vallen op opvallende naam na Standard-Dender

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Marc Wilmots laat zijn oog vallen op opvallende naam na Standard-Dender
Foto: © photonews

Standard heeft vrijdagavond met 2-0 gewonnen van FCV Dender in de Croky Cup, maar bij de Luikenaars viel ook een speler van de tegenstander bijzonder positief op. Malcolm Viltard maakte indruk op Sclessin en zou zelfs de aandacht hebben getrokken van sportief directeur Marc Wilmots.

De 23-jarige Franse middenvelder speelde een sterke wedstrijd tegen de Rouches. Hoewel Dender uiteindelijk werd uitgeschakeld, was Viltard een van de gevaarlijkste bezoekers. Hij testte doelman Matthieu Epolo meermaals, maar slaagde er niet in om te scoren.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri op X heeft Viltard zich nadrukkelijk in de kijker gespeeld bij Standard. "Malcolm Viltard heeft vrijdagavond een blijvende indruk achtergelaten op Sclessin", schrijft Tavolieri. Vooral Marc Wilmots zou onder de indruk zijn geraakt van de creatieve middenvelder.

Opvallende ontmoeting met Vincent Euvrard

Ook Vincent Euvrard had na de wedstrijd bijzondere aandacht voor Viltard. De trainer van Standard nam volgens Tavolieri uitgebreid de tijd om met zijn voormalige speler te praten. Beide mannen kennen elkaar nog van hun gezamenlijke periode bij Dender.

Viltard speelt sinds de zomer van 2024 voor de club uit Denderleeuw. Daarvoor kwam de Fransman uit voor FC Sochaux en LB Châteauroux. Inmiddels is hij uitgegroeid tot een belangrijke kracht bij Dender, waar hij ook de aanvoerdersband draagt.


Of de belangstelling van Wilmots daadwerkelijk tot een transferpoging zal leiden, is voorlopig niet duidelijk. Van concrete onderhandelingen is nog geen sprake. Mogelijk wordt de middenvelder de komende maanden dus een interessante speler om te volgen voor de supporters van Standard.

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