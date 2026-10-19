Cristiano Ronaldo officieel gestraft na rel: beslissing doet wenkbrauwen fronsen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Cristiano Ronaldo officieel gestraft na rel: beslissing doet wenkbrauwen fronsen
Foto: © photonews

Cristiano Ronaldo weet eindelijk welke straf hij krijgt voor zijn veelbesproken vertrek bij de Portugese nationale ploeg. De 41-jarige aanvaller verliet eind september het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. De Portugese voetbalbond heeft nu een definitieve beslissing genomen. Vooral de gevolgen van de straf zijn opmerkelijk.

De disciplinaire commissie van de Portugese voetbalbond heeft Ronaldo een schorsing van dertig dagen en een boete van 255 euro opgelegd. Dat blijkt uit de officiële beslissing, die maandag werd bekendgemaakt. De aanvoerder wordt bestraft omdat hij op 30 september zonder toestemming het trainingskamp in Kopenhagen verliet.

Aanleiding was een conflict met Jorge Jesus. Ronaldo bleef tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op de bank, hoewel de bondscoach hem volgens de aanvaller speeltijd had beloofd. De situatie escaleerde nadat Jesus tijdens een persconferentie benadrukte dat hij zelf over de opstelling beslist. Ronaldo besloot daarop de selectie te verlaten.

Cristiano Ronaldo ontsnapt aan zwaardere straf

De Portugese superster riskeerde aanvankelijk een schorsing van maximaal zes maanden. De disciplinaire commissie hield het uiteindelijk bij dertig dagen. Opvallend genoeg had Ronaldo zelf aangedrongen op een passende straf. In een uitgebreide verklaring bood hij zijn excuses aan en erkende hij dat ook een aanvoerder de regels moet respecteren.

De straf heeft bovendien nauwelijks sportieve gevolgen. Ronaldo is sinds 30 september geschorst en heeft dus al een groot deel van zijn straf uitgezeten. Omdat Portugal pas op 14 november opnieuw in actie komt, kan de aanvaller tijdens de volgende interlandperiode gewoon geselecteerd worden.


Of het daadwerkelijk tot een terugkeer komt, blijft voorlopig onzeker. De relatie tussen Ronaldo en Jorge Jesus is nog altijd gespannen. De bondscoach liet eerder wel weten dat de deur voor zijn aanvoerder openblijft. De schorsing vormt straks dus geen obstakel meer, maar de verstandhouding tussen beide mannen blijft een belangrijk aandachtspunt.

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Cristiano Ronaldo

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