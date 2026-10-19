Thibaut Courtois staat voor belangrijke beslissing bij Real Madrid: laatste details bekend

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Thibaut Courtois staat voor belangrijke beslissing bij Real Madrid: laatste details bekend
Foto: © photonews

Thibaut Courtois lijkt zijn toekomst definitief aan Real Madrid te verbinden. De Rode Duivel staat op het punt zijn contract bij de Spaanse grootmacht te verlengen. Volgens de laatste berichten zijn beide partijen volledig akkoord en ontbreekt alleen nog de handtekening. Daarmee lijkt een vertrek uit Madrid voorlopig helemaal van de baan.

De 34-jarige doelman beschikt momenteel over een overeenkomst tot juni 2027. Real Madrid wil die samenwerking met één seizoen verlengen, waardoor Courtois minstens tot de zomer van 2028 in het Santiago Bernabéu blijft. De Belg zou dan tien jaar voor de Koninklijke hebben gespeeld.

Volgens transferjournalist Fabrizio Romano is het akkoord inmiddels volledig rond. De advocaten van Courtois en Real Madrid wisselen momenteel de laatste documenten uit. Ook de Spaanse krant Libertad Digital meldde eerder al dat beide partijen een principeakkoord hadden bereikt.

Courtois wijst lucratievere aanbiedingen af

Opvallend is dat Courtois volgens Libertad Digital financieel aantrekkelijkere aanbiedingen uit andere competities heeft afgewezen. De Belgische doelman zou zijn carrière het liefst bij Real Madrid afsluiten en is bereid daarvoor andere mogelijkheden links te laten liggen.

Bij Real Madrid bestaat er alvast geen twijfel over zijn kwaliteiten. De club beschouwt Courtois nog altijd als een van de beste doelmannen ter wereld. Ondanks zijn leeftijd blijft hij een absolute sterkhouder en een belangrijke leider binnen de spelersgroep.

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Een officiële aankondiging van Real Madrid ontbreekt voorlopig nog. Toch lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat de contractverlenging wordt bevestigd. Als alles volgens plan verloopt, blijft Courtois ook tijdens het seizoen 2027/2028 de eerste doelman van de Koninklijke.

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