Een zéér opvallend debuut in de Croky Cup dit weekend van ex-speler STVV en Standard

Zijn komst naar RAEC Mons in eerste nationale ACFF was een van de opvallendste transfers van de zomer. Alexis De Sart koos ervoor om een stap terug te zetten en zich na maanden zonder wedstrijden opnieuw in de kijker te spelen. Zijn eerste basisplaats kwam er meteen in een galamatch tegen Sporting Charleroi.

Bij RAEC Mons stonden zaterdag, in de zestiende finales van de Croky Cup, weinig bekende namen op het veld voor de occasionele volger van het lagere voetbal. Naast Loris Brogno, de zoon van Dante Brogno die we nog kennen uit de hoogste afdeling bij Beerschot, ging de meeste aandacht uiteraard naar Alexis De Sart (29).

De zoon van Jean-François De Sart verraste zowat twee weken geleden nog vriend en vijand. Als vrije speler tekende hij plots in eerste nationale ACFF. Zijn vorige officiële wedstrijd dateerde al van ... april, toen RFC Luik in de heenwedstrijd van de halve finales voor promotie in actie kwam. De Sart speelde die partij, maar ontbrak in de terugwedstrijd.

De Sart voelt zich meteen goed bij Mons

"Ik had zes maanden niet gespeeld. Tijdens de zomer heb ik individueel gewerkt, dus mijn fysieke basis was er wel. Maar niets vervangt groepstrainingen en uiteraard wedstrijden", vertelde De Sart na afloop. "Met de trainer was afgesproken dat ik 45 minuten zou spelen. Door het wedstrijdverloop zijn dat er uiteindelijk iets meer geworden."

In ruim een uur tijd liet de middenvelder meteen zien waarom Mons hem aantrok. Zijn techniek, lange passing en rust aan de bal gaven de thuisploeg extra houvast in een wedstrijd waarin ze Charleroi stevig weerwerk bood. "Tijdens de match begin je erin te geloven. Je denkt dat het moment wel aan onze kant zal vallen, maar uiteindelijk viel het aan hun kant", klonk het ontgoocheld.

Alexis De Sart kijkt vooruit naar de toekomst bij Bergen

"We moeten wel beseffen dat er een niveauverschil is tussen beide ploegen. Wat wij hebben getoond, is dan ook bijzonder positief." De voormalige speler van Standard en STVV probeerde zijn ploeg vooral te helpen in de sterke en moeilijke fases van de wedstrijd.



Lees ook... Hardleers? Supporters Charleroi moeten na nieuwe onlusten extra straffen verwachten›

"Ik heb geprobeerd de bal zo veel mogelijk bij te houden wanneer dat kon. In zulke matchen moet je goed omgaan met balbezit, zodat je af en toe kunt ademhalen", legde De Sart uit. "Communicatie telt ook zwaar door. Praten met je ploegmaats is al de helft van het werk. Er zit kwaliteit in deze ploeg van Mons. Nu moeten we dat ook in de competitie op het veld zien te brengen."