Coach tegenstander Anderlecht zwaar geschorst na foute sms'jes ... en toch is hij erbij tegen paars-wit

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Coach tegenstander Anderlecht zwaar geschorst na foute sms'jes ... en toch is hij erbij tegen paars-wit
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Opmerkelijk verhaal vanuit Polen. Daar is de coach van Jagiellonia Bialystok - Adrian Siemieniec - voor verschillende weken geschorst. De reden daartoe zijn een aantal foute sms'jes. In de Europa League mag hij dan weer wel 'gewoon' coach zijn, want de UEFA heeft hem niet gestraft.

Voor RSC Anderlecht is het donderdag na een 0 op 6 in de Europa League van moeten. Op bezoek in Polen bij Jagiellonia Bialystok moet gewonnen worden om toch nog kans te maken op de top-24 en dus de volgende ronde.

Een sms'je doet geen zeer? Wel voor Adrian Siemieniec, coach van tegenstander van Anderlecht

Temeer de volgende vijf wedstrijden ook niet van de poes zijn voor paars-wit. En dus is het zaak om er tegen Bialystok te staan. De Polen van hun kant hebben 3 op 6 uit hun eerste twee wedstrijden en lijken dus met een thuisoverwinning ook een heel eind te kunnen komen.

Voor de match tegen paars-wit kan Bialystok gewoon rekenen op zijn coach Adrian Siemieniec. Dat is niet opvallen, zou je denken. Maar eigenlijk toch weer wel, want in eigen land is de Poolse coach voor zes wedstrijden geschorst.

Poolse coach liefst zes wedstrijden geschorst in Polen

In de Poolse competitie neemt assistent Mikolaj Luczak de honneurs waar, maar in Europa kan de T1 gewoon langs de lijn staan. Toch staat de coach in het middelpunt van de belangstelling en de controverse, zo blijkt. Hij zou via via medewerking van een scheidsrechter hebben gevraagd in Polen.


Daarvoor kreeg hij zes wedstrijden schorsing in eigen land. Hij moest ook een boete van bijna 25.000 euro betalen aan de Poolse voetbalbond. Hij zou foute sms'jes hebben gestuurd naar Wojcik, die op zijn beurt een scheidsrechter (Raczkowski) wilde beïnvloeden. "Ik zal mijn straf uitzitten. Het was een moeilijke tijd voor mij en mijn familie", aldus de T1 zelf daarover.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Bialystok - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (22/10).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Bialystok
Adrian Siemieniec

Meer nieuws

'RSC Anderlecht geeft strijd om Stoica nog niet op'

'RSC Anderlecht geeft strijd om Stoica nog niet op'

18:00
1
Na sterke reeks in Vlaamse amateurklasse: 'Anderlecht en RWDM hebben coach op de radar'

Na sterke reeks in Vlaamse amateurklasse: 'Anderlecht en RWDM hebben coach op de radar'

17:40
'Na KAA Gent aast nu ook KRC Genk op jonge middenvelder'

'Na KAA Gent aast nu ook KRC Genk op jonge middenvelder'

18:20
Mats Rits (Beerschot) zegt dit na stunt tegen ex-ploeg Anderlecht

Mats Rits (Beerschot) zegt dit na stunt tegen ex-ploeg Anderlecht

15:20
Belgische coach zwaar aangepakt: "Praat over fouten van spelers, maar niet over de zijne"

Belgische coach zwaar aangepakt: "Praat over fouten van spelers, maar niet over de zijne"

17:00
Totti keek de dood in de ogen: "Deed in mijn broek van de angst"

Totti keek de dood in de ogen: "Deed in mijn broek van de angst"

16:40
Hardleers? Supporters Charleroi moeten na nieuwe onlusten extra straffen verwachten

Hardleers? Supporters Charleroi moeten na nieuwe onlusten extra straffen verwachten

16:20
🎥 "Overschat en tactisch beperkt": Will Still vestigt record en gaat in discussie met ex-speler Kortrijk

🎥 "Overschat en tactisch beperkt": Will Still vestigt record en gaat in discussie met ex-speler Kortrijk

16:00
Na de bekerstunt meteen de transfer? 'Franse én Belgische profclubs kloppen aan'

Na de bekerstunt meteen de transfer? 'Franse én Belgische profclubs kloppen aan'

15:40
🎥 Collega's lachen Deschacht uit met zijn eigen uitspraken

🎥 Collega's lachen Deschacht uit met zijn eigen uitspraken

13:30
6
'Toptransfer Tresoldi: deze club ligt in polepositie': 62 miljoen euro voor Club Brugge?

'Toptransfer Tresoldi: deze club ligt in polepositie': 62 miljoen euro voor Club Brugge?

15:10
2
Opvolger voor bondscoach Flames gezocht? Absolute topper kan het alvast niet worden

Opvolger voor bondscoach Flames gezocht? Absolute topper kan het alvast niet worden

15:00
Ivan Leko ziet speler ferme terugval maken en is heel eerlijk

Ivan Leko ziet speler ferme terugval maken en is heel eerlijk

14:40
Fans Anderlecht zijn Vitor Bruno al beu, ook analisten begrijpen er niets van

Fans Anderlecht zijn Vitor Bruno al beu, ook analisten begrijpen er niets van

12:30
1
Snelle kaartentrekker en drama voor Cercle Brugge: dit is de ref voor Club Brugge - Lens

Snelle kaartentrekker en drama voor Cercle Brugge: dit is de ref voor Club Brugge - Lens

14:15
Statistieken spreken duidelijke taal: één topfavoriet in de Beker van België, één club krijgt... 0% winstkans

Statistieken spreken duidelijke taal: één topfavoriet in de Beker van België, één club krijgt... 0% winstkans

13:50
3
"We zijn een grote club en moeten dat uitstralen"

"We zijn een grote club en moeten dat uitstralen"

13:10
1
Crisis compleet bij RSC Anderlecht? "Half oktober en niets meer mogelijk"

Crisis compleet bij RSC Anderlecht? "Half oktober en niets meer mogelijk"

10:45
14
Club Brugge toont opnieuw interesse in gewezen speler JPL - wat doet Anderlecht?

Club Brugge toont opnieuw interesse in gewezen speler JPL - wat doet Anderlecht?

11:50
6
Het grootste probleem van Genk was niet Virton, maar deze vier uur ...

Het grootste probleem van Genk was niet Virton, maar deze vier uur ...

12:50
🎥 Veldinspectie op Ibiza gaat helemaal viraal na zondvloed en grapjes

🎥 Veldinspectie op Ibiza gaat helemaal viraal na zondvloed en grapjes

12:10
🎥 Van je zoon moet je het hebben: zoon scoort al vijf keer tegen ... eigen vader

🎥 Van je zoon moet je het hebben: zoon scoort al vijf keer tegen ... eigen vader

11:30
Analisten snoeihard voor Anderlecht: "Ze moeten daar mee stoppen"

Analisten snoeihard voor Anderlecht: "Ze moeten daar mee stoppen"

09:20
6
🎥 Diego Moreira knalt tegen Atalanta, De Ketelaere kent moeilijke avond

🎥 Diego Moreira knalt tegen Atalanta, De Ketelaere kent moeilijke avond

11:10
Politie paraat: waarom Club Brugge - Lens een risicomatch is

Politie paraat: waarom Club Brugge - Lens een risicomatch is

10:20
1
Blamage voor KAA Gent én prikje naar de coach: "Waarom bracht De Mil hem niet in?"

Blamage voor KAA Gent én prikje naar de coach: "Waarom bracht De Mil hem niet in?"

10:00
3
Daarom koos steenrijke eigenaar niet voor Standard, maar voor bijzondere Belgische club

Daarom koos steenrijke eigenaar niet voor Standard, maar voor bijzondere Belgische club

09:40
Augustinsson heeft iets te zeggen over Anderlecht-trainer Vitor Bruno Reactie

Augustinsson heeft iets te zeggen over Anderlecht-trainer Vitor Bruno

07:00
9
🎥 "Wat hij brengt is fenomenaal": verrassende Belg laat zich zien in Europese topcompetitie

🎥 "Wat hij brengt is fenomenaal": verrassende Belg laat zich zien in Europese topcompetitie

09:00
2
Live. Transfernieuws 19/10: Courtois en Real vinden akkoord

Live. Transfernieuws 19/10: Courtois en Real vinden akkoord

08:40
Vitor Bruno draait kar de volledige 180 graden: "Ja, hij verdient meer minuten" Reactie

Vitor Bruno draait kar de volledige 180 graden: "Ja, hij verdient meer minuten"

06:00
11
🎥 Fenomenale treffer van Kylian Mbappé bezorgt Real Madrid vlotte zege

🎥 Fenomenale treffer van Kylian Mbappé bezorgt Real Madrid vlotte zege

08:20
Antwerp ronde verder in Beker, coach en spelers verschillen danig van mening

Antwerp ronde verder in Beker, coach en spelers verschillen danig van mening

08:00
14
Van Brederode (KV Mechelen) komt met grote uitspraken over Beker én competitie

Van Brederode (KV Mechelen) komt met grote uitspraken over Beker én competitie

07:40
2
AA Gent verliest net dé wedstrijd die het niet mocht verliezen

AA Gent verliest net dé wedstrijd die het niet mocht verliezen

07:20
1
Na stunt tegen Inter en moeizame bekeravond komt Leko met duidelijke boodschap: "Ik zie dit als een finale" Reactie

Na stunt tegen Inter en moeizame bekeravond komt Leko met duidelijke boodschap: "Ik zie dit als een finale"

06:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 2
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 0-4 AC Milan AC Milan
NK Celje NK Celje 0-3 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
Lyon Lyon 3-2 Crystal Palace Crystal Palace
Sparta Praag Sparta Praag 1-1 Lillestrøm SK Lillestrøm SK
Torreense Torreense 1-2 Sunderland Sunderland
Union SG Union SG 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Lech Poznan Lech Poznan 0-4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bournemouth Bournemouth 3-0 Sturm Graz Sturm Graz
Bialystok Bialystok 3-1 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
SL Benfica SL Benfica 4-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
NEC NEC 1-1 Levski Sofia Levski Sofia
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2-3 Besiktas Besiktas
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-2 Juventus Juventus
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1-0 Anderlecht Anderlecht
Ferencváros Ferencváros 2-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Marseille Marseille 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Rennes Rennes 2-1 OFI Kreta OFI Kreta

Nieuwste reacties

IXL IXL over 'RSC Anderlecht geeft strijd om Stoica nog niet op' TatstOn TatstOn over 🎥 Collega's lachen Deschacht uit met zijn eigen uitspraken M.Suarez M.Suarez over Crisis compleet bij RSC Anderlecht? "Half oktober en niets meer mogelijk" Artevelde Artevelde over Blamage voor KAA Gent én prikje naar de coach: "Waarom bracht De Mil hem niet in?" Fransdubois67 Fransdubois67 over Fans Anderlecht zijn Vitor Bruno al beu, ook analisten begrijpen er niets van Jan Vercammen Jan Vercammen over 🎥 Penders maakt Premier League-debuut na noodsituatie bij Chelsea tijdens duel met Everton Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp ronde verder in Beker, coach en spelers verschillen danig van mening André Coenen André Coenen over Wouter Vrancken én Nicky Hayen dik in de problemen na nieuw dramatisch weekend IXL IXL over Onvoorstelbaar drama voor Gent: amateurclub kegelt JPL-leider uit de beker We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Statistieken spreken duidelijke taal: één topfavoriet in de Beker van België, één club krijgt... 0% winstkans Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved