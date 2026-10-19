Coach tegenstander Anderlecht zwaar geschorst na foute sms'jes ... en toch is hij erbij tegen paars-wit

Opmerkelijk verhaal vanuit Polen. Daar is de coach van Jagiellonia Bialystok - Adrian Siemieniec - voor verschillende weken geschorst. De reden daartoe zijn een aantal foute sms'jes. In de Europa League mag hij dan weer wel 'gewoon' coach zijn, want de UEFA heeft hem niet gestraft.

Voor RSC Anderlecht is het donderdag na een 0 op 6 in de Europa League van moeten. Op bezoek in Polen bij Jagiellonia Bialystok moet gewonnen worden om toch nog kans te maken op de top-24 en dus de volgende ronde.

Een sms'je doet geen zeer? Wel voor Adrian Siemieniec, coach van tegenstander van Anderlecht

Temeer de volgende vijf wedstrijden ook niet van de poes zijn voor paars-wit. En dus is het zaak om er tegen Bialystok te staan. De Polen van hun kant hebben 3 op 6 uit hun eerste twee wedstrijden en lijken dus met een thuisoverwinning ook een heel eind te kunnen komen.

Voor de match tegen paars-wit kan Bialystok gewoon rekenen op zijn coach Adrian Siemieniec. Dat is niet opvallen, zou je denken. Maar eigenlijk toch weer wel, want in eigen land is de Poolse coach voor zes wedstrijden geschorst.

Poolse coach liefst zes wedstrijden geschorst in Polen

In de Poolse competitie neemt assistent Mikolaj Luczak de honneurs waar, maar in Europa kan de T1 gewoon langs de lijn staan. Toch staat de coach in het middelpunt van de belangstelling en de controverse, zo blijkt. Hij zou via via medewerking van een scheidsrechter hebben gevraagd in Polen.



Daarvoor kreeg hij zes wedstrijden schorsing in eigen land. Hij moest ook een boete van bijna 25.000 euro betalen aan de Poolse voetbalbond. Hij zou foute sms'jes hebben gestuurd naar Wojcik, die op zijn beurt een scheidsrechter (Raczkowski) wilde beïnvloeden. "Ik zal mijn straf uitzitten. Het was een moeilijke tijd voor mij en mijn familie", aldus de T1 zelf daarover.