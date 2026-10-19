Live. Transfernieuws 19/10: Courtois en Real vinden akkoord
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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Het laatste woord is nog niet gezegd over Pape Moussa Fall. De gewezen speler van La Louvière zou opnieuw in de belangstelling staan van Club Brugge. Zij zien in hem een mogelijke opvolger voor Nicolo Tresoldi, die aankomende zomer meer dan waarschijnlijk zal vertrekken. (Lees meer)
Thibaut Courtois en Real Madrid gaan langer met elkaar door
Real Madrid en Thibaut Courtois staan dan ook op het punt om hun samenwerking te verlengen. Mondeling is er al een akkoord gevonden volgens diverse Spaanse media. Op die manier is het duidelijk dat De Koninklijke en Courtois elkaar nog steeds hebben gevonden.
Voor Real Madrid wil het ook zeggen dat ze (extra) tijd krijgen om voor een vervanger voor Thibaut Courtois te zorgen. Normaal gezien zou zijn contract in de zomer van 2027 aflopen, maar dat zou met een jaartje verlengd worden naar de zomer van 2028 zo weet Bernabeu Digital te melden.
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Het was een hete transferzomer op Jan Breydel. En ei zo na was het zelfs nog véél en véél heter geworden. Ook Nicolo Tresoldi stond namelijk dicht bij een transfer. Ondertussen blijft de spits gewoon mooie dingen laten zien. En dat zal ervoor zorgen dat hij volgende zomer wél zal vertrekken voor een ongezien recordbedrag. (Lees meer)
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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