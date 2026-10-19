Romelu Lukaku krijgt steun vanuit onverwachte hoek: "Bijna bovenmenselijk"

Romelu Lukaku maakt indruk bij de tegenstander. Dinsdag neemt Fenerbahçe het in de Champions League op tegen Slavia Praag. Op de persconferentie voorafgaand aan die wedstrijd had trainer Jindrich Trpisovsky bijzonder lovende woorden over de Rode Duivel. De Tsjechische coach weet maar al te goed hoe moeilijk het is om de spits af te stoppen.

Trpisovsky kreeg maandag de vraag hoe zijn ploeg zich voorbereidt op Lukaku. De trainer kent de Belgische aanvaller al langer en stond met zijn ploeg eerder tegenover hem. Dat maakt de voorbereiding volgens hem iets gemakkelijker, al blijft Lukaku een bijzonder lastige tegenstander.

"Ik ben een grote fan van hem. Hij is een atypische aanvaller. Je komt niet elke dag een speler tegen die zo specifiek is, met een bijna bovenmenselijke snelheid en kracht", vertelde Trpisovsky op de officiële website van Slavia Praag.

Slavia Praag is gewaarschuwd voor Lukaku

De trainer benadrukte vooral hoe gevaarlijk Lukaku wordt wanneer hij in de buurt van het strafschopgebied komt. Ook verdediger David Zima, die de Belg eerder in Italië tegenkwam, weet volgens Trpisovsky hoe lastig het is om tegenover hem te staan.

"Het is extreem gevaarlijk om hem in het strafschopgebied en het laatste derde van het veld tegenover je te krijgen. Ik volg hem al lange tijd. Hij is het type speler dat je absoluut geen ruimte mag geven, want dan straft hij je onmiddellijk af", waarschuwde de coach.



Slavia Praag begint dinsdag als underdog aan de wedstrijd. Trpisovsky erkent dat Fenerbahçe over aanzienlijk meer financiële middelen en individuele kwaliteit beschikt. Toch wil hij zich daar niet bij neerleggen. Volgens de trainer moet zijn ploeg vooral zelf kansen benutten en defensieve fouten vermijden om een resultaat te kunnen behalen.