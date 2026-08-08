Schoktransfer tussen Liverpool en Barcelona: kapitein wordt verhuurd

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Schoktransfer tussen Liverpool en Barcelona: kapitein wordt verhuurd
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Liverpool staat op het punt om een opvallende transfer af te ronden. De Engelse topclub zou Ronald Araújo voor één seizoen huren van FC Barcelona, met een optie om de Uruguayaanse verdediger volgende zomer definitief over te nemen.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano hebben alle betrokken partijen groen licht gegeven en moet de deal op korte termijn worden afgerond.

Ronald Araujo zal door Liverpool gehuurd worden met aankoopoptie

De komst van Araújo is vooral ingegeven door de defensieve problemen bij Liverpool. De nieuwe trainer Andoni Iraola ziet zijn opties achterin flink uitgedund worden door blessures en vertrekkers. Jeremy Jacquet is nog herstellende van een schouderblessure, Giovanni Leoni werkt aan zijn comeback na een zware knieblessure en Joe Gomez viel tijdens de voorbereiding uit met een spierblessure.

Daar komt het vertrek van Ibrahima Konaté naar Real Madrid nog bij. Ook Virgil van Dijk heeft na het WK een langere rustperiode gekregen en is voorlopig niet beschikbaar. Liverpool kan daardoor extra ervaring en fysieke kracht achterin goed gebruiken.

Begin dit jaar nog tot kapitein benoemd

Met Araújo haalt de club dan ook een bijzonder grote naam binnen. De 27-jarige Uruguayaan kwam al meer dan tweehonderd keer in actie voor Barcelona en won met de Catalanen drie van de voorbije vier landstitels. Bovendien was hij vorig seizoen, na het vertrek van Marc-André ter Stegen, het meest ervaren lid van de spelersgroep die de aanvoerdersband droeg.

Toch kende Araújo persoonlijk een moeilijker seizoen. Hij begon vorig seizoen slechts elf competitiewedstrijden in de basis. Trainer Hansi Flick koos vaker voor jongere opties als Pau Cubarsí en Gerard Martín centraal achterin.

Een tijdelijke overstap naar Liverpool kan voor beide partijen dan ook interessant zijn. De Engelsen krijgen onmiddellijk een ervaren verdediger met internationale uitstraling, terwijl Araújo in de Premier League de kans krijgt om opnieuw een prominente rol te spelen. Toch blijft het een verrassing voor de meeste waarnemers, want Araujo was een waardevolle pion binnen de Barça-kern.

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