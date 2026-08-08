Reactie Emotionele avond voor Kortrijk-coach Jonckheere: verlies tegen Club wordt plots bijzaak

Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
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Emotionele avond voor Kortrijk-coach Jonckheere: verlies tegen Club wordt plots bijzaak
Foto: © photonews
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KV Kortrijk verloor vrijdagavond met 3-0 op het veld van landskampioen Club Brugge, maar voor trainer Michiel Jonckheere was de uitslag deze keer slechts bijzaak. Eerder op de dag kreeg hij het nieuws dat zijn oom Guy Ghysel was overleden. Toch stond Jonckheere gewoon langs de lijn.

Voetbal stond altijd centraal in het leven van Ghysel en dus besloten Jonckheere en Kurt Bataille, ondanks het zware nieuws, om gewoon langs de lijn te staan. Kurt Bataille is niet alleen de T2 van Jonckheere, maar was ook de schoonbroer van Ghysel.

Ook de spelers en naaste medewerkers van KV Kortrijk werden op de hoogte gebracht. "Ik haat verliezen", zuchtte Jonckheere nog na de wedstrijd. Toch was het resultaat op deze avond duidelijk bijzaak.

Tijdens de persconferentie na afloop kwam de Kortrijkse trainer nog even terug op het overlijden. Dat deed hij zichtbaar geëmotioneerd. "Voor mij en zeker voor Kurt is het een heel trieste dag. Het is iemand die voor mij veel betekende, voor Kurt nog meer, die veel te vroeg van ons is weggegaan."

Toch probeerde Jonckheere de knop om te draaien en zich op het voetbal te richten. "Het is niet de eerste keer dat ik in zo'n situatie kom en het voetbal gaat gewoon verder", klonk het. En dus wachtte hem meteen een stevige test tegen Club Brugge, waar Kortrijk als promovendus opnieuw mocht aantreden op het hoogste niveau.

Campbell krijgt meteen zijn kans

Voor heel wat spelers van kortrijk was het bovendien hun eerste kennismaking met de Jupiler Pro League. Shandre Campbell had op dat vlak al wat meer ervaring. De jonge flankspeler maakte deze zomer de overstap van Club Brugge naar KV Kortrijk en kreeg meteen een basisplaats, al was dat niet op zijn favoriete positie.

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"Campbell als wingback, het is een beetje uit noodzaak. Dat is niet zijn beste positie en hij is ook niet daarvoor gehaald. Maar we zitten daar voorlopig met een probleem", legde Jonckheere uit.

Toch zag de trainer ook voldoende positieve zaken. "We hebben hem een paar keer heel goed gevonden, hoog op het veld, in één-tegen-één-situaties."

Campbell had volgens zijn trainer echter meer kunnen brengen. "Hij mist ook nog wat ervaring. Maar hij had met zijn kwaliteiten meer moeten doen. Die penaltyfout is natuurlijk een jeugdzonde. Dat mag ook niet gebeuren."

Toch wil de Kortrijkse coach niet te zwaar tillen aan de nederlaag. "Het is voor velen een kennismaking met dit niveau. Ook al haat ik verliezen, ik haat het verliezen", benadrukte Jonckheere. "Er zijn bemoedigende signalen."

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