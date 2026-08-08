Nieuwkomer verovert meteen de harten van Club-fans, maar Leko weet wanneer het pas echt goed zit

Het was een aangename kennismaking. Hanbeom Lee werd door Ivan Leko meteen in de basis gedropt voor de competitieopener van Club Brugge en de Zuid-Koreaanse debutant gaf meteen zijn visitekaartje af.

"Lee, Lee, Lee" weergalmde meermaals door Jan Breydel tijdens de wedstrijd tegen KV Kortrijk. Leko had niet alleen Lee, maar ook nieuwkomer Freddy Potts meteen aan de aftrap gezet voor de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. Vooral de Zuid-Koreaanse verdediger maakte indruk tijdens zijn eerste officiële wedstrijd voor blauw-zwart.

Zuid-Koreaan maakt meteen indruk

Dat Lee zich zo snel wist aan te passen, verbaasde ook Leko. "Voor hem en voor de groep is deze overwinning heel belangrijk. Deze ploeg heeft nog maar twee keer samen getraind. Als coach moet je afwegen op welke posities je risico's neemt."

Leko benadrukt dan ook dat Club Brugge momenteel nog lang niet op volle sterkte is. "Sabbe, Forbs, Tresoldi en Vetlesen zijn de enige sterkhouders die in het begin van de voorbereiding aanwezig waren. Je weet dan ook: als de rest erbij komt en we drie of vier weken samen trainen, dan hebben we mooie vooruitzichten."

Automatismen moeten nog komen

De Kroatische coach beseft dan ook dat er nog flink wat werk aan de winkel is. Lee is nog maar pas in Brugge en moet de automatismen met zijn nieuwe ploegmaats nog volledig onder de knie krijgen. "Hoeveel kan hij nu spelen? 60, 25, 35, 75 minuten? Wat is een automatisme? Welke positie moet hij nemen en in welke positie niet?"



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Leko wil daarom vooral geduld hebben met zijn nieuwkomers. "Ik wacht eerlijk gezegd op september. Dan ben ik enthousiast", aldus de trainer. "Nu is het al beter, maar we hebben nog een paar weken nodig. Als we klaar zijn en een paar weken samen hebben getraind, dan ben ik enthousiast voor het seizoen."

Toch lijkt Lee nu al een eerste goede indruk te hebben nagelaten. Zijn sterke debuut en de enthousiaste reacties van het Jan Breydel-publiek beloven alvast veel voor de toekomst. Zeker als Ordonez ook nog een toptransfer lijkt te maken.