Nieuwe toptransfer in kannen en kruiken dankzij Guardiola: wie gaat dit Barcelona tegenhouden?

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Nieuwe toptransfer in kannen en kruiken dankzij Guardiola: wie gaat dit Barcelona tegenhouden?
Foto: © photonews
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De toekomst van Rodri heeft een opvallende wending genomen. De Spaanse middenvelder leek lange tijd een droomdoelwit van Real Madrid, maar alles wijst erop dat hij uiteindelijk voor een transfer naar FC Barcelona kiest. Dat zou zo goed als rond zijn zelfs.

Een opvallend advies van zijn voormalige trainer Pep Guardiola zou daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld. Volgens journalist Melchor Ruiz van de Spaanse radiozender COPE vroeg Rodri dit seizoen raad aan Guardiola over zijn toekomst. De vraag was duidelijk: wat zou hij moeten doen als hij moest kiezen tussen Real Madrid en Barcelona?

Het antwoord van de coach van Manchester City FC zou volgens Ruiz duidelijk geweest zijn. Guardiola zou Rodri hebben aangeraden om voor Barcelona te kiezen, omdat de speelstijl van de Catalaanse club beter aansluit bij zijn kwaliteiten. Wel benadrukte de Spaanse succescoach dat de uiteindelijke beslissing volledig bij de speler zelf lag.

Guardiola's invloed op keuze van Rodri

Voor Rodri zou vooral het sportieve aspect de doorslag hebben gegeven. De Spaanse controleur voelt zich naar verluidt veel meer verbonden met de voetbalfilosofie van Barcelona dan met die van Real Madrid.

Bij Manchester City werkte Rodri jarenlang onder Guardiola in een systeem waarin balbezit, dominantie en controle centraal staan. Net die principes herkent hij ook bij Barcelona. De middenvelder ziet een overstap naar Camp Nou dan ook als een natuurlijke volgende stap in zijn carrière.

Ook het contact met Barça-trainer Hansi Flick zou de overtuiging van Rodri hebben versterkt. De coach zou de Spaanse international duidelijk hebben gemaakt welke rol hij binnen zijn project kan spelen.

Vertrouwd gevoel met Spaanse internationals

Een ander element dat meespeelt, is de samenstelling van de selectie van Barcelona. Rodri zou volgens Ruiz beseffen dat hij in Catalonië terechtkomt in een vertrouwde omgeving met spelers als Pedri en Dani Olmo.

Door de aanwezigheid van verschillende Spaanse internationals zou Rodri zich bij Barcelona bijna voelen alsof hij bij de nationale ploeg speelt. Dat gevoel van vertrouwdheid zou een belangrijke rol hebben gespeeld in zijn keuze, los van het financiële plaatje.

De middenvelder werd in 2026 wereldkampioen met Spanje en geldt al jaren als een van de beste controlerende middenvelders ter wereld. Zijn kwaliteiten maken hem dan ook een absolute topprioriteit voor zowel Barcelona als Real Madrid.

Real Madrid greep naast droomtransfer

Real Madrid had nochtans snel werk gemaakt van een mogelijke transfer. Volgens Ruiz informeerde de Koninklijke kort na het WK bij Manchester City naar de beschikbaarheid van Rodri. De Engelse club zou toen hebben aangegeven dat een vertrek bespreekbaar was.

Daarop volgde een officieel voorstel van Real Madrid, waarna beide clubs een goede verstandhouding bereikten. Toch besloot Rodri persoonlijk de Madrileense club te bedanken voor de interesse en duidelijk te maken dat zijn voorkeur uitging naar Barcelona.

Real Madrid zou de beslissing sportief hebben aanvaard en de onderhandelingen niet verder hebben opgedreven.

Voor Barcelona blijft er wel nog één grote horde over: een akkoord met Manchester City. De Engelse topclub verlangt naar verluidt ongeveer 70 miljoen euro voor zijn sterspeler. Dat is hetzelfde bedrag dat ook aan Real Madrid werd meegedeeld tijdens de eerdere gesprekken.

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