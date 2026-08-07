Vincent Mannaert onthult waarom Rudi Garcia moest vertrekken

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Vincent Mannaert onthult waarom Rudi Garcia moest vertrekken
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Vincent Mannaert heeft voor het eerst uitgebreid uitleg gegeven over het afscheid van Rudi Garcia als bondscoach van de Rode Duivels. Volgens de technisch directeur was de beslissing geen verrassing, maar maakte de KBVB na het WK bewust de keuze voor een ander profiel.

Twee nederlagen in twintig interlands en toch scheiden de wegen. Het klinkt streng, maar voor Vincent Mannaert lag het traject met Rudi Garcia altijd vast. In een gesprek met VTM schetst de technisch directeur waarom de Rode Duivels na het WK afscheid namen van de Fransman en waarom Mark van Bommel het stokje overneemt.

Korte termijn met duidelijk eindpunt

"Sinds het begin van de samenwerking met Rudi Garcia wisten we dat het om een project op korte termijn ging, over 18 maanden. We wilden de gouden generatie uitspelen en goed presteren op de Wereldbeker 2026. Dat is exact wat we gedaan hebben. Ik wil hem, en zijn staf, bedanken voor het geleverde werk", opent Mannaert.

Drie scenario’s na het WK

Na het toernooi volgde de evaluatie. "Na het WK lagen er drie scenario's op tafel. Het eerste was praten en onderhandelen over een verlenging. Het tweede: de coach kon beslissen om elders aan de slag te gaan. En als derde kon de bond kiezen voor iemand anders", schetst hij.

"Het eerste gesprek over een verlenging vond plaats na de uitschakeling tegen Spanje, op het vliegtuig. Daar zei Rudi Garcia me dat hij openstond voor een verlenging, maar met andere voorwaarden. We hebben dan een week genomen om na te denken. Tijdens de analyse praatten we met de spelers, Pierre Locht en Peter Willems, en besloten we om niet te verlengen en te gaan voor een ander profiel", legt de voormalige sterke man van Club Brugge uit.

Van Bommel stond al op de radar

De keuze viel op Mark van Bommel, die al een tijd vrij was. Zijn werk bij Antwerp maakte indruk op Mannaert, die van dichtbij zag wat de Nederlander teweegbracht. Niet toevallig was het Club Brugge van Mannaert dat op de slotdag van de play-offs met een B-elftal onder Rik De Mil won bij Union (1-3) en zo de titelhandschoen richting Bosuil wierp.

"We hadden al voor het WK gepraat. Het is mijn plicht om klaar te zijn, voor het geval er geen verlenging kwam of als Rudi (Garcia) andere opties had. Maar neen, de beslissing om van trainer te veranderen is niet vóór het WK genomen", aldus Mannaert.

Wat mag je verwachten van de Rode Duivels onder Van Bommel?

Volgens Mannaert past Van Bommel bij het spelersmateriaal. "Met zijn mix van tactische kennis en peoplemanagement heeft de Nederlander alles in huis om de ploeg beter te maken. Dat hangt ook af van de beschikbare spelers. We hebben een groep jonge aanvallers die voor offensief voetbal kiest. Dat sluit aan bij de spelprincipes van Mark. Het is aan hem om de juiste keuzes te maken qua selectie en tactiek."

Doelstellingen blijven ongewijzigd

De lat blijft hoog, al is de context anders dan bij een club. "Bij een club heeft men meer tijd om aan een speelidentiteit te werken. Bij een nationale ploeg draait het in de eerste plaats om kwalificatie voor de grote toernooien of het halen van de Final Four van de Nations League, en daarna proberen daar te schitteren."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Antwerp
België

Meer nieuws

LIVE: Standard gaat erop en erover: weeral Ayensa Live

LIVE: Standard gaat erop en erover: weeral Ayensa

19:30
Roméo Lavia bereikt eindelijk een mijlpaal bij Chelsea, Xabi Alonso had er veel over te zeggen

Roméo Lavia bereikt eindelijk een mijlpaal bij Chelsea, Xabi Alonso had er veel over te zeggen

19:30
Cercle Brugge vist achter het net, ondanks bod van 4 miljoen euro

Cercle Brugge vist achter het net, ondanks bod van 4 miljoen euro

19:00
1
Clement en Hayen (met heel wat moeite) bekeren verder in Engeland

Clement en Hayen (met heel wat moeite) bekeren verder in Engeland

19:36
Zulte Waregem onderhandelt over nieuwe verdediger van Italiaanse club

Zulte Waregem onderhandelt over nieuwe verdediger van Italiaanse club

18:30
DONE DEAL: Union SG haalt opnieuw uit met typische transfer

DONE DEAL: Union SG haalt opnieuw uit met typische transfer

18:00
Snel opnieuw grote veranderingen aan competitieformat? "Voor 2030 ..."

Snel opnieuw grote veranderingen aan competitieformat? "Voor 2030 ..."

16:30
Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben

Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben

17:30
9
Minzame ex-speler KAA Gent en KV Mechelen heeft opvallende nieuwe job beet

Minzame ex-speler KAA Gent en KV Mechelen heeft opvallende nieuwe job beet

17:00
Live. Transfernieuws 8/8: Aberdeen haalt opvallende Belg in huis

Live. Transfernieuws 8/8: Aberdeen haalt opvallende Belg in huis

17:45
Sam Kerkhofs was bijna voorzitter van een héél andere traditieclub, dankzij … Dries Mertens

Sam Kerkhofs was bijna voorzitter van een héél andere traditieclub, dankzij … Dries Mertens

15:00
'Genk verrast met komst van JPL-smaakmaker'

'Genk verrast met komst van JPL-smaakmaker'

15:30
Gianni Infantino opnieuw in het oog van de storm: vermeende minnares kreeg opvallende vertrekregeling

Gianni Infantino opnieuw in het oog van de storm: vermeende minnares kreeg opvallende vertrekregeling

11:30
Opvallend plan van Brusselse traditieclub slaat aan: al meer dan 125.000 euro in de clubkas

Opvallend plan van Brusselse traditieclub slaat aan: al meer dan 125.000 euro in de clubkas

16:00
DONE DEAL: RSC Anderlecht haalt hard uit met jeugdproduct Standard

DONE DEAL: RSC Anderlecht haalt hard uit met jeugdproduct Standard

14:30
2
LIVE - Speeldag 1 JPL: Essevee is klaar voor Genk: "Supporters gelukkig naar huis sturen"

LIVE - Speeldag 1 JPL: Essevee is klaar voor Genk: "Supporters gelukkig naar huis sturen"

14:00
6
Club Brugge boezemt angst in: "Dat is toch de schrik van alle andere clubs?"

Club Brugge boezemt angst in: "Dat is toch de schrik van alle andere clubs?"

13:30
17
KRC Genk ziet sterkhouders vertrekken en klopt op tafel: drie profielen op komst

KRC Genk ziet sterkhouders vertrekken en klopt op tafel: drie profielen op komst

13:00
1
LIVE: STVV-Lommel, dit moet je weten voor de Limburgse seizoensopener

LIVE: STVV-Lommel, dit moet je weten voor de Limburgse seizoensopener

12:10
Club Brugge lijkt opnieuw een transferklapper te hebben gedaan: “Alles wat hij deed, was perfect”

Club Brugge lijkt opnieuw een transferklapper te hebben gedaan: “Alles wat hij deed, was perfect”

12:00
2
Code donkerrood: 'Franse topclub klopt aan bij KAA Gent voor nog een spits'

Code donkerrood: 'Franse topclub klopt aan bij KAA Gent voor nog een spits'

12:30
2
Emotionele avond voor Kortrijk-coach Jonckheere: verlies tegen Club wordt plots bijzaak Reactie

Emotionele avond voor Kortrijk-coach Jonckheere: verlies tegen Club wordt plots bijzaak

10:45
1
Union moet opnieuw de transfermarkt op na zware blessure

Union moet opnieuw de transfermarkt op na zware blessure

10:30
1
Ajax wil Noa Lang als opvolger van Godts, maar reputatie blijft hem achtervolgen

Ajax wil Noa Lang als opvolger van Godts, maar reputatie blijft hem achtervolgen

11:00
Hans Vanaken lyrisch over nieuwe sterkhouder van Club Brugge: "Een serieuze meerwaarde" Interview

Hans Vanaken lyrisch over nieuwe sterkhouder van Club Brugge: "Een serieuze meerwaarde"

09:50
3
🎥 OFFICIEEL: Club Brugge maakt nieuwe toptransfer bekend

🎥 OFFICIEEL: Club Brugge maakt nieuwe toptransfer bekend

10:06
13
Marc Wilmots onthult: Standard wilde Anderlecht-aanwinst, maar Sibierski was hem te snel af

Marc Wilmots onthult: Standard wilde Anderlecht-aanwinst, maar Sibierski was hem te snel af

10:00
7
Nieuwe baas, nieuwe wetten: La Louvière-speler mag zondag niet spelen van Antoine Sibierski

Nieuwe baas, nieuwe wetten: La Louvière-speler mag zondag niet spelen van Antoine Sibierski

09:00
12
Dennis Praet kijkt uit naar de samenwerking met één van zijn ploegmaats in het bijzonder

Dennis Praet kijkt uit naar de samenwerking met één van zijn ploegmaats in het bijzonder

07:17
KV Mechelen heeft serieuze versterking beet: verdediger komt over van Premier League

KV Mechelen heeft serieuze versterking beet: verdediger komt over van Premier League

08:30
4
Schoktransfer tussen Liverpool en Barcelona: kapitein wordt verhuurd

Schoktransfer tussen Liverpool en Barcelona: kapitein wordt verhuurd

09:20
Anderlecht heeft er een 'karakterspeler" bij: "Ze zeiden dat we niet klaar waren"

Anderlecht heeft er een 'karakterspeler" bij: "Ze zeiden dat we niet klaar waren"

08:00
3
Scheidsrechters krijgen meer macht: dit verandert er in het nieuwe seizoen van de JPL

Scheidsrechters krijgen meer macht: dit verandert er in het nieuwe seizoen van de JPL

06:30
6
Ondanks nederlaag beleeft Brecht Dejaegere bijzonder familiemoment: "Dat was heel leuk" Reactie

Ondanks nederlaag beleeft Brecht Dejaegere bijzonder familiemoment: "Dat was heel leuk"

23:26
Jonckheere niet onder de indruk van Club Brugge: "3-0 is overdreven" Reactie

Jonckheere niet onder de indruk van Club Brugge: "3-0 is overdreven"

06:00
1
Club Brugge maakt meteen een statement en legt de druk nu al bij Union

Club Brugge maakt meteen een statement en legt de druk nu al bij Union

22:39

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 20:45 Union SG Union SG
STVV STVV 20:45 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 09/08 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - Cercle Brugge: 2-1 The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Club Brugge lijkt opnieuw een transferklapper te hebben gedaan: “Alles wat hij deed, was perfect” Andreas2962 Andreas2962 over Marc Wilmots onthult: Standard wilde Anderlecht-aanwinst, maar Sibierski was hem te snel af stephen king stephen king over Cercle Brugge vist achter het net, ondanks bod van 4 miljoen euro Viva Charleroi Viva Charleroi over Le Standard a manqué de fonds pour attirer l'un des transferts anderlechtois de l'été Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge boezemt angst in: "Dat is toch de schrik van alle andere clubs?" JaKu JaKu over Dit is hoeveel Romelu Lukaku moet kosten: ook Chelsea speelt nog mee in het verhaal Jasperd Jasperd over DONE DEAL: RSC Anderlecht haalt hard uit met jeugdproduct Standard ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Hans Vanaken lyrisch over nieuwe sterkhouder van Club Brugge: "Een serieuze meerwaarde" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved