Vincent Mannaert onthult waarom Rudi Garcia moest vertrekken

Vincent Mannaert heeft voor het eerst uitgebreid uitleg gegeven over het afscheid van Rudi Garcia als bondscoach van de Rode Duivels. Volgens de technisch directeur was de beslissing geen verrassing, maar maakte de KBVB na het WK bewust de keuze voor een ander profiel.

Twee nederlagen in twintig interlands en toch scheiden de wegen. Het klinkt streng, maar voor Vincent Mannaert lag het traject met Rudi Garcia altijd vast. In een gesprek met VTM schetst de technisch directeur waarom de Rode Duivels na het WK afscheid namen van de Fransman en waarom Mark van Bommel het stokje overneemt.

Korte termijn met duidelijk eindpunt

"Sinds het begin van de samenwerking met Rudi Garcia wisten we dat het om een project op korte termijn ging, over 18 maanden. We wilden de gouden generatie uitspelen en goed presteren op de Wereldbeker 2026. Dat is exact wat we gedaan hebben. Ik wil hem, en zijn staf, bedanken voor het geleverde werk", opent Mannaert.

Drie scenario’s na het WK

Na het toernooi volgde de evaluatie. "Na het WK lagen er drie scenario's op tafel. Het eerste was praten en onderhandelen over een verlenging. Het tweede: de coach kon beslissen om elders aan de slag te gaan. En als derde kon de bond kiezen voor iemand anders", schetst hij.

"Het eerste gesprek over een verlenging vond plaats na de uitschakeling tegen Spanje, op het vliegtuig. Daar zei Rudi Garcia me dat hij openstond voor een verlenging, maar met andere voorwaarden. We hebben dan een week genomen om na te denken. Tijdens de analyse praatten we met de spelers, Pierre Locht en Peter Willems, en besloten we om niet te verlengen en te gaan voor een ander profiel", legt de voormalige sterke man van Club Brugge uit.

Van Bommel stond al op de radar

De keuze viel op Mark van Bommel, die al een tijd vrij was. Zijn werk bij Antwerp maakte indruk op Mannaert, die van dichtbij zag wat de Nederlander teweegbracht. Niet toevallig was het Club Brugge van Mannaert dat op de slotdag van de play-offs met een B-elftal onder Rik De Mil won bij Union (1-3) en zo de titelhandschoen richting Bosuil wierp.





"We hadden al voor het WK gepraat. Het is mijn plicht om klaar te zijn, voor het geval er geen verlenging kwam of als Rudi (Garcia) andere opties had. Maar neen, de beslissing om van trainer te veranderen is niet vóór het WK genomen", aldus Mannaert.

Wat mag je verwachten van de Rode Duivels onder Van Bommel?

Volgens Mannaert past Van Bommel bij het spelersmateriaal. "Met zijn mix van tactische kennis en peoplemanagement heeft de Nederlander alles in huis om de ploeg beter te maken. Dat hangt ook af van de beschikbare spelers. We hebben een groep jonge aanvallers die voor offensief voetbal kiest. Dat sluit aan bij de spelprincipes van Mark. Het is aan hem om de juiste keuzes te maken qua selectie en tactiek."

Doelstellingen blijven ongewijzigd

De lat blijft hoog, al is de context anders dan bij een club. "Bij een club heeft men meer tijd om aan een speelidentiteit te werken. Bij een nationale ploeg draait het in de eerste plaats om kwalificatie voor de grote toernooien of het halen van de Final Four van de Nations League, en daarna proberen daar te schitteren."