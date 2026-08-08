Code donkerrood: 'Franse topclub klopt aan bij KAA Gent voor nog een spits'

KAA Gent is degelijk aan het seizoen begonnen met drie clean sheets in Europa. Tegen KV Mechelen wil het op dat elan verder gaan. Ondertussen is de vraag wel steeds meer wie de goals gaat maken. Zeker nu er ook aan de mouw van de spitsen wordt getrokken.

Gaat KAA Gent binnenkort nog de transfermarkt op moeten? Het zou zomaar kunnen, zeker nu er naarstig aan de mouw van de spitsen van de Buffalo's wordt getrokken. Niet dat het zo'n vlotscorende aanvallers zijn, maar toch.

De voorbije week regende het geruchten over Max Dean, die in de belangstelling zou staan van verschillende Engelse clubs en op die manier zijn terugkeer naar Engeland zou kunnen maken. Tot op heden ging Gent wel nog op geen enkel voorstel in.

Olympique de Marseille wil Goore van KAA Gent in huis halen

Dat lijkt nu ook niet zomaar te gaan gebeuren nu er interesse is in die andere spits, Hyllarion Goore. Die scoorde afgelopen donderdag nog het enige doelpunt in de wedstrijd in en tegen IFK Göteborg - al was het eigenlijk een afgeweken bal.

Volgens l'Equipe zou Olympique de Marseille nu interesse tonen in de aanvaller van de Buffalo's. Ze zijn op zoek naar aanvallende versterking bij de Zuid-Franse club en daarbij wordt meteen gedacht aan de speler uit de Arteveldestad.

Een dunne lijn voor KAA Gent om te bewandelen

Aanvallend gezien liet KAA Gent zowel dit als vorig seizoen eigenlijk niet al te veel zien, maar Goore is dus wel opgevallen bij de scouts. Het is nog maar de vraag of KAA Gent in deze fase van de competitie - met mogelijk nog drie hyperbelangrijke wedstrijden in de Conference League op komst - hun beste aanvaller gaat laten vertrekken.





Mogelijk dat er aan het einde van de maand misschien wél nog kan worden gesproken, maar dan zal Gent natuurlijk zelf ook een of meerdere vervangers in huis moeten kunnen halen. Het is een zeer dunne lijn tussen flink cashen en de beste spelers aan boord houden.