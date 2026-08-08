DONE DEAL: RSC Anderlecht haalt hard uit met jeugdproduct Standard

RSC Anderlecht heeft goud in handen. En dat goud zijn ze nu ook aan het kapitaliseren. Noa Ojea heeft een nieuw contract getekend bij paars-wit en blijft op die manier tot juni 2029 bij de club spelen. Daarmee doet Anderlecht een prima zaak met oog op de toekomst.

De 16-jarige Noa Ojea heeft zijn contract verlengd bij paars-wit. De aanvallende middenvelder, die afgelopen seizoen doorbrak bij de RSCA Futures, zette zijn handtekening op een contract tot 2029. Een vroeg verjaardagscadeau voor Noa, die op maandag 10 augustus zeventien kaarsjes mag uitblazen.

In 2023 vervoegde Noa de jeugdacademie van RSCA. Een jaar later tekende de tweevoetige speler al zijn eerste profcontract bij paars-wit. Noa, een speler uit de klas van 2009, maakte in april furore met de U17 op de Future Cup in Amsterdam. De Neerpede-boys wonnen het prestigieuze tornooi na overwinningen tegen onder meer Real Madrid, Olympique Lyonnais en Bayer Leverkusen.

Noa Ojea maakt indruk bij RSC Anderlecht

In juni ging Noa mee naar het Europees Kampioenschap U17 met België. De jonge Rode Duivels schopten het tot in de finale van het EK. Noa opende de score tegen Italië, maar de Azzurra maakten kort voor affluiten gelijk. In de strafschoppenserie trokken de Italianen aan het langste eind.

« Tout s’est passé très vite pour moi, mais je profite de chaque instant. » — Noa, here to stay. 💜 pic.twitter.com/HiZyC9V9jt — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 8, 2026

Afgelopen zomer maakte Ojea deel uit van de selectie die mee ging op stage in aanloop naar het seizoen 2026/2027. Hij mocht minuten maken in de gewonnen oefenwedstrijd tegen AZ. "Op zijn officiële debuut voor de eerste ploeg van RSC Anderlecht is het nog afwachten, maar met dit nieuwe contract tot 2029 wordt Noa beloond voor zijn prestaties. Gefeliciteerd en veel succes, Noa", aldus RSC Anderlecht in een persbericht op de clubwebstek.



Lees ook... Marc Wilmots onthult: Standard wilde Anderlecht-aanwinst, maar Sibierski was hem te snel af›

Ojea wordt intern beschouwd als een van de grootste offensieve talenten van zijn generatie. De 16-jarige flankaanvaller maakte de voorbije maanden een enorme ontwikkeling door. Hij begon zijn jeugdopleiding bij Standard, maar heeft ondertussen enorme stappen gezet voor paars-wit. De kans dat hij dit seizoen in de A-kern kansen gaat krijgen mag realistisch genoemd worden.