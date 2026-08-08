DONE DEAL: RSC Anderlecht haalt hard uit met jeugdproduct Standard

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 2 reacties
DONE DEAL: RSC Anderlecht haalt hard uit met jeugdproduct Standard
Foto: AI generated
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

RSC Anderlecht heeft goud in handen. En dat goud zijn ze nu ook aan het kapitaliseren. Noa Ojea heeft een nieuw contract getekend bij paars-wit en blijft op die manier tot juni 2029 bij de club spelen. Daarmee doet Anderlecht een prima zaak met oog op de toekomst.

De 16-jarige Noa Ojea heeft zijn contract verlengd bij paars-wit. De aanvallende middenvelder, die afgelopen seizoen doorbrak bij de RSCA Futures, zette zijn handtekening op een contract tot 2029. Een vroeg verjaardagscadeau voor Noa, die op maandag 10 augustus zeventien kaarsjes mag uitblazen. 

In 2023 vervoegde Noa de jeugdacademie van RSCA. Een jaar later tekende de tweevoetige speler al zijn eerste profcontract bij paars-wit. Noa, een speler uit de klas van 2009, maakte in april furore met de U17 op de Future Cup in Amsterdam. De Neerpede-boys wonnen het prestigieuze tornooi na overwinningen tegen onder meer Real Madrid, Olympique Lyonnais en Bayer Leverkusen. 

Noa Ojea maakt indruk bij RSC Anderlecht

In juni ging Noa mee naar het Europees Kampioenschap U17 met België. De jonge Rode Duivels schopten het tot in de finale van het EK. Noa opende de score tegen Italië, maar de Azzurra maakten kort voor affluiten gelijk. In de strafschoppenserie trokken de Italianen aan het langste eind.

Afgelopen zomer maakte Ojea deel uit van de selectie die mee ging op stage in aanloop naar het seizoen 2026/2027. Hij mocht minuten maken in de gewonnen oefenwedstrijd tegen AZ. "Op zijn officiële debuut voor de eerste ploeg van RSC Anderlecht is het nog afwachten, maar met dit nieuwe contract tot 2029 wordt Noa beloond voor zijn prestaties. Gefeliciteerd en veel succes, Noa", aldus RSC Anderlecht in een persbericht op de clubwebstek.

Lees ook... Marc Wilmots onthult: Standard wilde Anderlecht-aanwinst, maar Sibierski was hem te snel af

Ojea wordt intern beschouwd als een van de grootste offensieve talenten van zijn generatie. De 16-jarige flankaanvaller maakte de voorbije maanden een enorme ontwikkeling door. Hij begon zijn jeugdopleiding bij Standard, maar heeft ondertussen enorme stappen gezet voor paars-wit. De kans dat hij dit seizoen in de A-kern kansen gaat krijgen mag realistisch genoemd worden.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Standard

Meer nieuws

LIVE: Standard gaat erop en erover: weeral Ayensa Live

LIVE: Standard gaat erop en erover: weeral Ayensa

19:30
AS Roma wil veel betalen voor Rode Duivel, maar er is één grote voorwaarde

AS Roma wil veel betalen voor Rode Duivel, maar er is één grote voorwaarde

19:52
Cercle Brugge vist achter het net, ondanks bod van 4 miljoen euro

Cercle Brugge vist achter het net, ondanks bod van 4 miljoen euro

19:00
1
Snel opnieuw grote veranderingen aan competitieformat? "Voor 2030 ..."

Snel opnieuw grote veranderingen aan competitieformat? "Voor 2030 ..."

16:30
Clement en Hayen (met heel wat moeite) bekeren verder in Engeland

Clement en Hayen (met heel wat moeite) bekeren verder in Engeland

19:36
Roméo Lavia bereikt eindelijk een mijlpaal bij Chelsea, Xabi Alonso had er veel over te zeggen

Roméo Lavia bereikt eindelijk een mijlpaal bij Chelsea, Xabi Alonso had er veel over te zeggen

19:30
Marc Wilmots onthult: Standard wilde Anderlecht-aanwinst, maar Sibierski was hem te snel af

Marc Wilmots onthult: Standard wilde Anderlecht-aanwinst, maar Sibierski was hem te snel af

10:00
7
Zulte Waregem onderhandelt over nieuwe verdediger van Italiaanse club

Zulte Waregem onderhandelt over nieuwe verdediger van Italiaanse club

18:30
Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben

Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben

17:30
11
DONE DEAL: Union SG haalt opnieuw uit met typische transfer

DONE DEAL: Union SG haalt opnieuw uit met typische transfer

18:00
Minzame ex-speler KAA Gent en KV Mechelen heeft opvallende nieuwe job beet

Minzame ex-speler KAA Gent en KV Mechelen heeft opvallende nieuwe job beet

17:00
Live. Transfernieuws 8/8: Aberdeen haalt opvallende Belg in huis

Live. Transfernieuws 8/8: Aberdeen haalt opvallende Belg in huis

17:45
Opvallend plan van Brusselse traditieclub slaat aan: al meer dan 125.000 euro in de clubkas

Opvallend plan van Brusselse traditieclub slaat aan: al meer dan 125.000 euro in de clubkas

16:00
'Genk verrast met komst van JPL-smaakmaker'

'Genk verrast met komst van JPL-smaakmaker'

15:30
Sam Kerkhofs was bijna voorzitter van een héél andere traditieclub, dankzij … Dries Mertens

Sam Kerkhofs was bijna voorzitter van een héél andere traditieclub, dankzij … Dries Mertens

15:00
LIVE - Speeldag 1 JPL: Essevee is klaar voor Genk: "Supporters gelukkig naar huis sturen"

LIVE - Speeldag 1 JPL: Essevee is klaar voor Genk: "Supporters gelukkig naar huis sturen"

14:00
6
Club Brugge boezemt angst in: "Dat is toch de schrik van alle andere clubs?"

Club Brugge boezemt angst in: "Dat is toch de schrik van alle andere clubs?"

13:30
17
KRC Genk ziet sterkhouders vertrekken en klopt op tafel: drie profielen op komst

KRC Genk ziet sterkhouders vertrekken en klopt op tafel: drie profielen op komst

13:00
1
LIVE: STVV-Lommel, dit moet je weten voor de Limburgse seizoensopener

LIVE: STVV-Lommel, dit moet je weten voor de Limburgse seizoensopener

12:10
Club Brugge lijkt opnieuw een transferklapper te hebben gedaan: “Alles wat hij deed, was perfect”

Club Brugge lijkt opnieuw een transferklapper te hebben gedaan: “Alles wat hij deed, was perfect”

12:00
2
Code donkerrood: 'Franse topclub klopt aan bij KAA Gent voor nog een spits'

Code donkerrood: 'Franse topclub klopt aan bij KAA Gent voor nog een spits'

12:30
2
Nieuwe baas, nieuwe wetten: La Louvière-speler mag zondag niet spelen van Antoine Sibierski

Nieuwe baas, nieuwe wetten: La Louvière-speler mag zondag niet spelen van Antoine Sibierski

09:00
12
Emotionele avond voor Kortrijk-coach Jonckheere: verlies tegen Club wordt plots bijzaak Reactie

Emotionele avond voor Kortrijk-coach Jonckheere: verlies tegen Club wordt plots bijzaak

10:45
1
Gianni Infantino opnieuw in het oog van de storm: vermeende minnares kreeg opvallende vertrekregeling

Gianni Infantino opnieuw in het oog van de storm: vermeende minnares kreeg opvallende vertrekregeling

11:30
Union moet opnieuw de transfermarkt op na zware blessure

Union moet opnieuw de transfermarkt op na zware blessure

10:30
1
Ajax wil Noa Lang als opvolger van Godts, maar reputatie blijft hem achtervolgen

Ajax wil Noa Lang als opvolger van Godts, maar reputatie blijft hem achtervolgen

11:00
Hans Vanaken lyrisch over nieuwe sterkhouder van Club Brugge: "Een serieuze meerwaarde" Interview

Hans Vanaken lyrisch over nieuwe sterkhouder van Club Brugge: "Een serieuze meerwaarde"

09:50
3
🎥 OFFICIEEL: Club Brugge maakt nieuwe toptransfer bekend

🎥 OFFICIEEL: Club Brugge maakt nieuwe toptransfer bekend

10:06
13
Anderlecht heeft er een 'karakterspeler" bij: "Ze zeiden dat we niet klaar waren"

Anderlecht heeft er een 'karakterspeler" bij: "Ze zeiden dat we niet klaar waren"

08:00
3
KV Mechelen heeft serieuze versterking beet: verdediger komt over van Premier League

KV Mechelen heeft serieuze versterking beet: verdediger komt over van Premier League

08:30
4
Schoktransfer tussen Liverpool en Barcelona: kapitein wordt verhuurd

Schoktransfer tussen Liverpool en Barcelona: kapitein wordt verhuurd

09:20
Scheidsrechters krijgen meer macht: dit verandert er in het nieuwe seizoen van de JPL

Scheidsrechters krijgen meer macht: dit verandert er in het nieuwe seizoen van de JPL

06:30
6
Dennis Praet kijkt uit naar de samenwerking met één van zijn ploegmaats in het bijzonder

Dennis Praet kijkt uit naar de samenwerking met één van zijn ploegmaats in het bijzonder

07:17
Ondanks nederlaag beleeft Brecht Dejaegere bijzonder familiemoment: "Dat was heel leuk" Reactie

Ondanks nederlaag beleeft Brecht Dejaegere bijzonder familiemoment: "Dat was heel leuk"

23:26
Jonckheere niet onder de indruk van Club Brugge: "3-0 is overdreven" Reactie

Jonckheere niet onder de indruk van Club Brugge: "3-0 is overdreven"

06:00
1
Club Brugge maakt meteen een statement en legt de druk nu al bij Union

Club Brugge maakt meteen een statement en legt de druk nu al bij Union

22:39

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 20:45 Union SG Union SG
STVV STVV 20:45 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 09/08 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - Cercle Brugge: 2-1 The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Club Brugge lijkt opnieuw een transferklapper te hebben gedaan: “Alles wat hij deed, was perfect” Andreas2962 Andreas2962 over Marc Wilmots onthult: Standard wilde Anderlecht-aanwinst, maar Sibierski was hem te snel af stephen king stephen king over Cercle Brugge vist achter het net, ondanks bod van 4 miljoen euro Viva Charleroi Viva Charleroi over Le Standard a manqué de fonds pour attirer l'un des transferts anderlechtois de l'été Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge boezemt angst in: "Dat is toch de schrik van alle andere clubs?" JaKu JaKu over Dit is hoeveel Romelu Lukaku moet kosten: ook Chelsea speelt nog mee in het verhaal Jasperd Jasperd over DONE DEAL: RSC Anderlecht haalt hard uit met jeugdproduct Standard ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Hans Vanaken lyrisch over nieuwe sterkhouder van Club Brugge: "Een serieuze meerwaarde" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved