AS Roma wil veel betalen voor Rode Duivel, maar er is één grote voorwaarde

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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AS Roma wil veel betalen voor Rode Duivel, maar er is één grote voorwaarde
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Malick Fofana staat opnieuw nadrukkelijk in de belangstelling van een Europese topclub. De jonge Rode Duivel wordt volgens Italiaanse berichtgeving gevolgd door AS Roma, dat dringend op zoek is naar een nieuwe flankaanvaller.

De Romeinen zouden Fofana inmiddels bovenaan hun verlanglijstje hebben gezet. Volgens Corriere dello Sport heeft Roma de voorbije dagen opnieuw verschillende pistes onderzocht voor de positie van winger. De club wil coach Gian Piero Gasperini zo snel mogelijk voorzien van een offensieve versterking en zou daarbij zijn uitgekomen bij Fofana.

Fofana moet 40 à 45 miljoen kosten

De interesse is bovendien concreet. Roma stuurde al vertegenwoordigers naar Praag om Fofana aan het werk te zien tijdens de heenwedstrijd van Lyon in de voorronde van de Champions League. De Italianen zouden ook de return van dichtbij willen volgen. Dat wijst erop dat Roma de situatie van de Belgische international nauwlettend in de gaten houdt.

Een transfer zal echter niet goedkoop zijn. Lyon zou tussen de 40 en 45 miljoen euro verlangen voor Fofana. De Fransen zijn niet van plan hun talent zomaar van de hand te doen, zeker omdat de 20-jarige aanvaller nog altijd als een belangrijke speler voor de toekomst wordt beschouwd.

Toch kan de vraagprijs in de komende weken veranderen. Lyon verloor de heenwedstrijd van de Champions League-voorronde en als de Franse club uiteindelijk wordt uitgeschakeld, zou dat volgens de Italiaanse berichtgeving een invloed kunnen hebben op de transfersituatie. De financiële gevolgen van het mislopen van de Champions League kunnen ervoor zorgen dat Lyon sneller bereid is om over een vertrek van Fofana te praten.

Fofana moet helemaal hersteld zijn

Bij Roma bestaat er daarnaast nog een belangrijke voorwaarde alvorens de club daadwerkelijk een bod op tafel legt. De Italianen willen eerst volledige zekerheid over de fysieke toestand van Fofana. De flankaanvaller kende vorig seizoen een moeilijke periode nadat hij een zware enkelblessure opliep. Roma wil daarom uitvoerig controleren of die problemen definitief achter de rug zijn.

Fofana groeide sinds zijn transfer naar Lyon uit tot een belangrijke speler en maakte ook zijn debuut bij de Rode Duivels. Zijn snelheid, dribbelvermogen en rechtstreekse speelstijl maken hem bijzonder aantrekkelijk voor clubs die op zoek zijn naar een winger die een wedstrijd kan openbreken.

Voorlopig is er nog geen sprake van een officieel bod van Roma, maar de interesse wordt steeds concreter. De Italianen volgen Fofana van dichtbij en zullen de komende wedstrijden gebruiken om zowel zijn sportieve kwaliteiten als zijn fysieke paraatheid verder te beoordelen.

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