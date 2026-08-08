Live. Transfernieuws 8/8: Aberdeen haalt opvallende Belg in huis

Redactie
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Live. Transfernieuws 8/8: Aberdeen haalt opvallende Belg in huis
Foto: © photonews
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Cercle Brugge vist achter het net, ondanks bod van 4 miljoen euro

Cercle Brugge heeft naast Filip Thorvaldsen gegrepen. De Vereniging was de voorbije dagen één van de clubs die nadrukkelijk aan de mouw van het Noorse toptalent trokken en bracht zelfs een bod van vier miljoen euro uit op de twintigjarige aanvaller. Toch ging de strijd uiteindelijk naar FC Twente. (Lees meer)

Zulte Waregem onderhandelt over nieuwe verdediger van Italiaanse club

Zulte Waregem is nog niet klaar op de transfermarkt. De West-Vlaamse club heeft volgens transferexpert Sacha Tavolieri zijn oog laten vallen op Salim Diakité, een 26-jarige verdediger die momenteel onder contract staat bij Palermo. (Lees meer)

DONE DEAL: Union SG haalt opnieuw uit met typische transfer

DONE DEAL: Union SG haalt opnieuw uit met typische transfer

Union SG is continu op zoek naar onbekende pareltjes in de wereld om vervolgens te laten doorbreken bij de Brusselse club. Met Bertram Kvist hebben ze opnieuw een deal in de pijplijn zitten. Eentje die wel eens zou kunnen renderen op lange(re) termijn. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Aberdeen haalt opvallende Belg in huis

Aberdeen heeft de Belgische aanvaller Mitchy Ntelo overgenomen van de Zwitserse club Yverdon-Sport FC voor een niet nader genoemde transfersom. De 1,88 meter lange aanvaller, die zowel in de spits als op de flanken uit de voeten kan, heeft een contract voor twee seizoenen getekend, met een optie voor een derde jaar.

De transfer is nog afhankelijk van de internationale overschrijvingsprocedure en de visumformaliteiten voor het Verenigd Koninkrijk. Dat laat Aberdeen weten op de eigen webstek. Ntelo genoot zijn jeugdopleiding bij Standard Luik en Zulte Waregem en heeft ook een verleden in Nederland bij MVV.

Aernout Van Lindt

Arsenal heeft topdeal helemaal beet

Guimaraes werd in 2022 voor vijftig miljoen euro door Newcastle United overgenomen van Olympique Lyon. Daarna maakte hij grote sier in de Premier League, waarop hij nu de overstap heeft kunnen maken naar de absolute top van Engeland.

Arsenal heeft de komst van de speler namelijk officieel aangekondigd. Daarmee is de deal helemaal rond en kan men verder gaan bouwen aan de ploeg voor het nieuwe seizoen. Na Christos Tzolis van Club Brugge hebben ze nu met Guimaraes ook de middenvelder waar ze al lang naar op het jagen waren. Er zou met de deal bijna 90 miljoen euro gemoeid zijn.

'Genk verrast met komst van JPL-smaakmaker'

Het nieuwe seizoen voor KRC Genk zou wel eens een heel pittige jaargang kunnen worden. Heel wat spelers zijn vertrokken of gaan vertrekken en dus zal er ook inkomend wat bij gaan moeten. Er wordt nu ook gedacht aan Jerry Afriyie, die afgelopen seizoen nog actief was voor La Louvière. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Ex-speler Union SG al meteen opnieuw vertrokken?

Franjo Ivanović zou al na één seizoen bij Benfica kunnen vertrekken. De Kroatische spits, vorig jaar overgekomen van Union Saint-Gilloise, slaagde er niet in zich onbetwistbaar in de basis te spelen in Lissabon: 8 goals in 42 optredens in alle competities en weinig uitzicht op veel speeltijd door de concurrentie van Vangelis Pavlidis. Benfica ziet in Pavlidis de spits voor de grote wedstrijden.

Dat beperkt Ivanović zijn kansen en doet discussies over een verhuur of verkoop oplaaien. Er zijn concrete signalen uit Frankrijk en Italië. RC Lens heeft volgens Foot Mercato zijn oog laten vallen op de 22-jarige Kroaat. Transfermarkt taxeert hem op ongeveer 15 miljoen euro, een prijskaartje dat voor meerdere clubs haalbaar is.

Ajax wil Noa Lang als opvolger van Godts, maar reputatie blijft hem achtervolgen

Ajax lijkt steeds nadrukkelijker aan Noa Lang te denken als opvolger van Mika Godts, die op weg lijkt naar Paris Saint-Germain. Sportief zou de Nederlander een logische keuze zijn voor de Amsterdammers. Maar Ronald de Boer zet daar toch enkele kanttekeningen bij. (Lees meer)

🎥 OFFICIEEL: Club Brugge maakt nieuwe toptransfer bekend

🎥 OFFICIEEL: Club Brugge maakt nieuwe toptransfer bekend

De komst van Jan Virgili naar Club Brugge lijkt nog slechts een kwestie van tijd. De Spaanse flankaanvaller werd vrijdagavond gespot in het centrum van Brugge, waar een oplettende supporter hem herkende op een bootje op de Brugse grachten. (Lees meer)

Schoktransfer tussen Liverpool en Barcelona: kapitein wordt verhuurd

Schoktransfer tussen Liverpool en Barcelona: kapitein wordt verhuurd

Liverpool staat op het punt om een opvallende transfer af te ronden. De Engelse topclub zou Ronald Araújo voor één seizoen huren van FC Barcelona, met een optie om de Uruguayaanse verdediger volgende zomer definitief over te nemen. (Lees meer)

KV Mechelen heeft serieuze versterking beet: verdediger komt over van Premier League

KV Mechelen heeft serieuze versterking beet: verdediger komt over van Premier League

KV Mechelen staat op het punt om Leo Hjelde aan de selectie toe te voegen. De Maneblussers hebben een akkoord bereikt met Sunderland over een definitieve transfer van de 22-jarige Noor. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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