Clement en Hayen (met heel wat moeite) bekeren verder in Engeland

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Clement en Hayen (met heel wat moeite) bekeren verder in Engeland
Foto: AI generated
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Philippe Clement en Nicky Hayen hebben zaterdag de tweede ronde van de Engelse League Cup bereikt. Zowel Norwich City als Burnley overleefde zijn eerste opdracht in de Carabao Cup, al had Hayen daarvoor heel wat meer moeite nodig dan Clement. 

Clement begint met duidelijke overwinning

Philippe Clement kende met Norwich City weinig problemen in zijn eerste wedstrijd van het nieuwe League Cup-seizoen. De Championship-club haalde het in eigen huis met duidelijke 4-1-cijfers van derdeklasser MK Dons.

Norwich kende een droomstart. Mohamed Touré had amper een minuut nodig om de thuisploeg op voorsprong te brengen. Zes minuten later stond het al 2-0 dankzij Anis Slimane.

MK Dons probeerde vervolgens terug in de wedstrijd te komen en Ryan Wintle bracht de spanning even terug met de aansluitingstreffer in de 56ste minuut. Norwich liet zich echter niet van de wijs brengen. Benjamin Chrisene had vlak voor de rust de marge opnieuw vergroot en Andre Brooks legde in de 59ste minuut de eindstand vast.

Clement mag zich daardoor zonder al te veel zorgen opmaken voor de tweede ronde.

Hayen ontsnapt na spannende penaltyreeks

Voor Nicky Hayen verliep zijn debuut als hoofdcoach van Burnley een stuk minder ontspannen. De voormalige trainer van Club Brugge nam het met de Engelse club op tegen derdeklasser Notts County en moest uiteindelijk een penaltyreeks doorstaan.

Burnley kwam in eigen huis vlak voor de rust op achterstand. Callum Roberts zorgde in de 42ste minuut voor de 0-1. De thuisploeg reageerde snel na de pauze en Zian Flemming bracht Burnley in de 48ste minuut opnieuw langszij.

Daar bleef het echter bij. Na 90 minuten stond er 1-1 op het bord, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Burnley hield het hoofd uiteindelijk koel en trok de penaltyreeks met 4-3 naar zich toe.

Trésor krijgt nog enkele minuten

Mike Trésor mocht de wedstrijd vanaf de bank beginnen, maar kreeg in de slotfase wel nog zijn kans. De Belgische flankaanvaller viel in en droeg zo bij aan de kwalificatie van Burnley.

Voor Hayen is het vooral belangrijk dat hij zijn officiële debuut bij Burnley meteen met kwalificatie kan afsluiten. De prestatie tegen Notts County zal echter nog voor de nodige werkpunten zorgen.

De Norre ook door na strafschoppen

Ook Casper De Norre mag verder in de League Cup. De Belgische middenvelder stond de volledige wedstrijd op het veld bij Millwall, dat het opnam tegen stadsgenoot en Championship-collega Queens Park Rangers.

Na 90 minuten stond het 1-1, waardoor ook hier strafschoppen voor de beslissing moesten zorgen. Millwall bleek daarin de betere ploeg en won de penaltyreeks met 0-2.

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