Cercle Brugge vist achter het net, ondanks bod van 4 miljoen euro

Cercle Brugge heeft naast Filip Thorvaldsen gegrepen. De Vereniging was de voorbije dagen één van de clubs die nadrukkelijk aan de mouw van het Noorse toptalent trokken en bracht zelfs een bod van vier miljoen euro uit op de twintigjarige aanvaller. Toch ging de strijd uiteindelijk naar FC Twente.

Dat meldt de Noorse berichtgeving rond Vålerenga. Thorvaldsen stond zaterdag niet op het wedstrijdblad voor het duel met Bodø/Glimt, omdat zijn transfer op het punt stond afgerond te worden. Uiteindelijk bereikten Vålerenga, Thorvaldsen en Twente een akkoord over een overgang.

Cercle Brugge was heel concreet

Cercle Brugge was nochtans bijzonder concreet. De Bruggelingen brachten volgens de informatie een bod van vier miljoen euro uit en behoorden samen met Twente en het Engelse Hull City tot de clubs die het dichtst bij een akkoord stonden. Voor de Vereniging was Thorvaldsen duidelijk een speler die perfect binnen het transferbeleid van de club paste: jong, talentvol en met een aanzienlijke potentiële doorverkoopwaarde.

Toch bleek het bod van Cercle uiteindelijk niet voldoende om de Noor naar België te halen. Twente trok aan het langste eind en zou naar verluidt ongeveer 5,5 miljoen euro gegarandeerd betalen. Via bonussen kan de transfersom nog verder oplopen tot ongeveer 6,4 miljoen euro.

Twente bood meer dan Cercle

Thorvaldsen wordt in Noorwegen beschouwd als een groot talent. De aanvaller maakte bij Vålerenga de voorbije seizoenen een sterke ontwikkeling door en trok daardoor de aandacht van verschillende buitenlandse clubs. Zijn veelzijdigheid en technische kwaliteiten maakten hem bijzonder interessant voor ploegen die gericht zoeken naar jonge spelers met groeipotentieel.

Voor Cercle Brugge betekent de gemiste transfer een kleine tegenvaller. De Vereniging was bereid om diep in de buidel te tasten en zag in Thorvaldsen duidelijk een investering voor de toekomst. Een bod van vier miljoen euro is bovendien geen kleinigheid voor een Belgische club.





Twente was uiteindelijk bereid om nog verder te gaan en haalt daarmee een speler binnen die in Nederland verder moet worden klaargestoomd voor een mogelijke stap naar een nog grotere competitie.