Roméo Lavia bereikt eindelijk een mijlpaal bij Chelsea, Xabi Alonso had er veel over te zeggen

Romeo Lavia heeft eindelijk een belangrijke mentale én fysieke kaap gerond bij Chelsea. Hij speelde tegen AC Milan voor het eerst een volledige wedstrijd in het shirt van de Londense topclub. Dat lukte niet zomaar: coach Xabi Alonso drong er nadrukkelijk op aan dat Lavia de 90 minuten zou volmaken.

Jarenlang achtervolgd door blessureleed

Voor de Belgische middenvelder was het een bijzonder belangrijke mijlpaal. Sinds zijn transfer van Southampton naar Chelsea in 2023 voor ongeveer 58 miljoen euro werd zijn ontwikkeling voortdurend afgeremd door blessureleed. Hamstring-, dij- en quadricepsproblemen zorgden ervoor dat Lavia al meer dan tachtig wedstrijden miste.

Telkens wanneer de middenvelder opnieuw ritme leek op te bouwen, sloeg het noodlot opnieuw toe. Daardoor ontstond er volgens Alonso ook een mentale blokkade bij Lavia. De Belg had het moeilijk om zichzelf ervan te overtuigen dat hij een volledige wedstrijd aankon.

Alonso weigert hem naar de kant te halen

Tegen AC Milan kwam daar verandering in. Lavia begon aan de wedstrijd, hield zich overeind en bleef uiteindelijk de volledige 90 minuten op het veld. Alonso zag dat zijn middenvelder het zwaar had, maar besloot bewust niet in te grijpen.

"Romeo heeft een mentale blokkade als het gaat om het spelen van 90 minuten. Hij was moe, maar ik zei: laat hem spelen, laat hem spelen, laat hem de 90 minuten volmaken", verklaarde Alonso na afloop.

De Chelsea-coach wilde daarmee duidelijk een grens doorbreken. "Hij eindigt volledig uitgeput, maar ik denk dat hij echt heel blij is", voegde Alonso eraan toe.





Lavia krijgt eindelijk bewijs dat zijn lichaam het aankan

En dat was niet alleen belangrijk voor het vertrouwen van Lavia. De Rode Duivel leverde tegen Milan ook een bijzonder sterke prestatie af. Hij speelde met vertrouwen, recupereerde voortdurend ballen en was bijzonder secuur in zijn passing. Van zijn passes kwam liefst 97 procent aan.

Lavia verstuurde bovendien zes lange passes en zes keer kwamen die ook daadwerkelijk aan. Daarnaast speelde hij vijf passes richting de laatste zone van het veld, veroverde hij acht keer de bal en won hij vier van zijn zes duels. Ook defensief liet hij zich gelden met een belangrijke tackle.

Concurrentie bij Chelsea is moordend

De prestatie komt op een interessant moment voor Lavia. Bij Chelsea is de concurrentie op het middenveld groot met onder meer Enzo Fernández en Moisés Caicedo. Wie dit seizoen regelmatig minuten wil maken, zal dus niet alleen fit moeten blijven, maar ook overtuigen wanneer hij zijn kans krijgt.

Voor Lavia was de wedstrijd tegen Milan daarom veel meer dan een oefenwedstrijd. Voor het eerst sinds zijn komst naar Chelsea kon hij 90 minuten volmaken. Alonso hielp hem daarbij letterlijk over zijn mentale grens.

Kan dit het kantelpunt worden voor de Rode Duivel?

Na jaren van blessureleed kan de wedstrijd tegen Milan weleens het moment worden waarop Lavia eindelijk een nieuwe start maakt bij Chelsea. Zijn lichaam hield het 90 minuten vol, zijn prestaties waren overtuigend en vooral mentaal lijkt er een belangrijke blokkade verdwenen.

Voor de Rode Duivel begint daarmee mogelijk een nieuw hoofdstuk in Londen. Als hij fit blijft, krijgt Alonso er een extra wapen bij op het middenveld. En na alles wat Lavia de voorbije twee jaar heeft meegemaakt, is dat misschien wel het belangrijkste nieuws van allemaal.