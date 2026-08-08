DONE DEAL: Union SG haalt opnieuw uit met typische transfer

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Union SG is continu op zoek naar onbekende pareltjes in de wereld om vervolgens te laten doorbreken bij de Brusselse club. Met Bertram Kvist hebben ze opnieuw een deal in de pijplijn zitten. Eentje die wel eens zou kunnen renderen op lange(re) termijn.





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