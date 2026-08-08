Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 11 reacties
Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben
Foto: © photonews
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Romelu Lukaku zijn onmiddellijke toekomst lijkt momenteel geregeld te worden. De Belgische topspits wordt nadrukkelijk gelinkt aan een transfer naar Turkije, waar Fenerbahçe volop werk maakt van zijn komst. Volgens La Gazzetta dello Sport zijn de onderhandelingen met Napoli in een beslissende fase.

Lukaku zou zijn jawoord al hebben gegeven aan Fenerbahçe. De Turkse topclub is bereid om hem een lucratief contract voor te leggen en zou met de Rode Duivel zelfs al een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt. Het zou gaan om een overeenkomst voor twee seizoenen, goed voor ongeveer tien miljoen euro per jaar, inclusief bonussen.

Lukaku kan bij Fenerbahçe voor twee jaar tekenen

Voor Lukaku kan Fenerbahçe bovendien een aantrekkelijk sportief alternatief zijn. De club is nog actief in de voorrondes van de Champions League en won de heenwedstrijd in de derde voorronde met 2-0. Een overstap naar Istanbul zou Big Rom dus de mogelijkheid bieden om opnieuw op het hoogste Europese toneel actief te zijn.

Ook Napoli lijkt ondertussen bereid om mee te werken aan een transfer. De Italianen zouden aanvankelijk minstens tien tot twaalf miljoen euro willen ontvangen om een boekhoudkundig verlies te vermijden. Napoli moet bovendien nog veertig procent van de eventuele transfersom doorstorten aan Chelsea, zoals afgesproken bij de transfer van Lukaku in de zomer van 2024.

Lukaku zijn makelaar is al in Napels

Toch is vooral het salaris van de Belg een belangrijke reden waarom Napoli hem deze zomer wil laten vertrekken. Lukaku verdient in Napels ongeveer elf miljoen euro bruto per seizoen. Door zijn vertrek zou de Italiaanse kampioen aanzienlijke loonlasten kunnen schrappen en tegelijk ruimte creëren voor nieuwe transfers.

De entourage van Lukaku is inmiddels ook in Italië opgedoken. Zijn makelaar Federico Pastorello is in Castel di Sangro, waar Napoli momenteel verblijft. Officieel heeft hij er afspraken met andere cliënten, maar de onderhandelingen rond Lukaku zullen uiteraard een belangrijk gespreksonderwerp vormen.

Lees ook... Dit is hoeveel Romelu Lukaku moet kosten: ook Chelsea speelt nog mee in het verhaal

Anderlecht-fans hoopten op terugkeer deze zomer

Voor Anderlecht dreigt het nieuws een stevige domper te worden. Heel wat supporters van paars-wit hoopten dat Lukaku deze zomer al zou terugkeren naar het Astridpark. De aanvaller maakte zijn grote doorbraak bij Anderlecht en heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat de club een bijzondere plaats in zijn hart heeft.

Een onmiddellijke terugkeer lijkt echter steeds minder waarschijnlijk. Lukaku kan nu kiezen voor een lucratieve en sportief interessante uitdaging in Turkije, terwijl Anderlecht voorlopig vooral zal moeten wachten op een later moment in zijn carrière.

Als de deal met Fenerbahçe de komende 24 uur effectief wordt afgerond, lijkt een comeback van Big Rom in Brussel deze zomer definitief van de baan. Voor de Anderlecht-fans blijft dan vooral de hoop dat hun publiekslieveling ooit alsnog naar het Lotto Park terugkeert.

Maar binnen twee jaar is hij wel 35 en hij heeft altijd aangegeven dat hij nog op zijn top wou terugkeren naar paars-wit. De vraag is dan ook of dat dan nog het geval zal zijn. In ieder geval zijn het momenteel enkel Lukaku en Marc Coucke die weten wanneer hij zal terugkeren.

11 reacties
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