Anderlecht krijgt ferme boost voor seizoensopener tegen RAAL

Anderlecht mag zondag meteen rekenen op maximale steun in het Lotto Park. De competitiestart tegen RAAL La Louvière is volledig uitverkocht. Aan steun zal er dit weekend geen gebrek zijn voor paars-wit.

Anderlecht schakelt na de Europese verplaatsing naar PAOK meteen over naar de Jupiler Pro League. Paars-wit speelde donderdagavond nog in Thessaloniki, maar zondag wacht al de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen RAAL La Louvière. Volgende donderdag staat vervolgens de Europese terugwedstrijd tegen PAOK op het programma.

Voor die eerste competitieve afspraak in het Lotto Park hoeft Anderlecht alvast niet te vrezen voor lege plaatsen. De club laat op zijn website weten dat de thuiswedstrijd tegen La Louvière volledig is uitverkocht. Zondag mag paars-wit dus meteen voor een vol stadion aan de nieuwe competitie beginnen.

Nog kansen via officiële resale

Supporters die geen ticket konden bemachtigen, zijn nog niet helemaal kansloos. Abonnees die zondag onverwacht niet aanwezig kunnen zijn, kunnen hun plaats opnieuw aanbieden via het officiële resale-systeem van Anderlecht.

De vrijgekomen tickets worden vrijdag eerst beschikbaar gesteld voor Mauve+ members. Later op de dag kunnen ook andere supporters proberen om een van de resterende plaatsen te bemachtigen, zolang die beschikbaar zijn.



Voor Anderlecht wordt het zo een drukke start van augustus. Tussen de twee Europese confrontaties met PAOK door moet de ploeg meteen aan de bak in de competitie. Tegen La Louvière krijgt ze daarbij alvast de steun van een volledig gevuld Lotto Park.