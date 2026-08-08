Man U-fans zijn helemaal wild van Youri Tielemans na debuut en zien droomkoppel: "Dit wordt een cheatcode"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 4 reacties
Man U-fans zijn helemaal wild van Youri Tielemans na debuut en zien droomkoppel: "Dit wordt een cheatcode"
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Youri Tielemans heeft amper zijn eerste minuten voor Manchester United achter de rug, maar de Belgische middenvelder heeft nu al een stevige indruk nagelaten bij de supporters. De 29-jarige Rode Duivel maakte zaterdagnamiddag tegen Paris Saint-Germain zijn debuut voor de Engelse topclub.

Vooral één samenwerking deed de fans meteen dromen: die tussen Tielemans en Bruno Fernandes. Tielemans begon tegen PSG op de bank, maar mocht na de rust invallen. De middenvelder kwam op hetzelfde moment als Fernandes het veld op en dat bleek meteen interessant voor de supporters van Manchester United.

De twee creatieve spelers vonden elkaar verschillende keren en hun eerste connectie was voor heel wat fans voldoende om de verwachtingen meteen de hoogte in te jagen.

Manchester United betaalde deze zomer 35 miljoen pond om de vrijgaveclausule van Tielemans bij Aston Villa te activeren. De Belg had zich pas eind juli bij de selectie van Michael Carrick aangesloten nadat hij met België actief was geweest op het WK. Tegen PSG kreeg hij dus zijn eerste kans om zich aan zijn nieuwe supporters te tonen.

En die supporters waren duidelijk onder de indruk. "Die eerste samenwerking tussen Tielemans en Bruno. Ik ben helemaal verkocht", schreef een fan op sociale media. Een andere supporter trok het nog wat verder door: "Bruno-Tielemans wordt een probleem."

"Ze gaan magie creëren"

Vooral het vooruitzicht op een volledig seizoen met Tielemans en Fernandes samen zorgt voor veel enthousiasme. Een United-fan voorspelde zelfs: "Tielemans naar Bruno gaat dit seizoen magie creëren."

De kwaliteiten van beide spelers lijken dan ook complementair. Fernandes is al jaren de creatieve draaischijf van Manchester United en speelt graag met risico, terwijl Tielemans vanuit een iets diepere positie het spel kan verdelen en met zijn passing ploegmaats in stelling kan brengen.

Een andere supporter noemde de twee samen zelfs een "cheatcode". "Twee visionairs tegelijk op het veld, Tielemans en Bruno, is gewoon een cheatcode", klonk het.

Ook de pass van Tielemans richting Fernandes tijdens zijn debuut bleef bij de fans hangen. "De pass van Tielemans naar Bruno. Dit is topniveau", reageerde een supporter enthousiast.

De verwachtingen gaan intussen nog verder. Fans kijken er nu al naar uit om Tielemans en Fernandes samen te zien spelen met bijvoorbeeld Andrey Santos of Kobbie Mainoo als derde middenvelder. Dat zou volgens hen een bijzonder technisch en creatief middenveld kunnen opleveren.

Debuut smaakt naar meer

Uiteraard gaat het nog maar om één invalbeurt in de voorbereiding. Tielemans zal zich dus nog moeten bewijzen in officiële wedstrijden en zal ongetwijfeld tijd nodig hebben om zich volledig aan te passen aan zijn nieuwe omgeving.

Maar zijn eerste optreden heeft alvast iets losgemaakt bij de supporters. Waar er voor zijn komst nog vragen waren over de meerwaarde van de Belg, wordt er na amper enkele minuten voetbal al volop gedroomd over zijn samenwerking met Fernandes.

Voor Tielemans kan dat alleen maar positief zijn. De concurrentie op het middenveld van Manchester United is groot, maar als hij de connectie met Fernandes verder kan ontwikkelen, lijkt hij alvast een belangrijke troef te kunnen worden voor Michael Carrick.

De United-fans zijn alvast helemaal mee. Eén supporter verwoordde het misschien nog het best: "Het is een plezier en een privilege om Youri Tielemans en Bruno Fernandes voor dezelfde club te zien voetballen."

4 reacties
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