Ruud Vormer toont stevige ambities bij opvallende nieuwe opdracht

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Ruud Vormer toont stevige ambities bij opvallende nieuwe opdracht
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Als speler was hij een grote held bij Club Brugge en ook voor Zulte Waregem liet hij nog zijn waarde zien. de 38-jarige gewezen Gouden Schoen Ruud Vormer staat nu voor zijn grote debuut als coach. Bij Knokke zijn de ambities duidelijk groot.

Royal Knokke FC zal met grote ambities aan het seizoen in Eerste Nationale beginnen. De club wil onder Ruud Vormer stappen blijven zetten en daartoe werden ondertussen ook al de nodige versterkingen binnengehaald.

Knokke maakte onder meer de komst van Alan Mbega bekend. De West-Vlamingen namen de 19-jarige middenvelder transfervrij over van Sint-Truiden. Daar speelde hij sinds 2022 in de jeugd. Mbega tekende een contract voor één seizoen, liet Knokke weten op de eigen webstek.

Knokke toont ambitie met heel veel nieuwkomers

Eerder haalde Knokke ook onder meer Noah De Ridder (Lierse), Ono Vanackere (Jong Cercle), Luca Foubert (MVV Maastricht), Ardit Bala (KV Kortrijk), Ryan Adewusi (Dender) en Christivie Dienana (OH Leuven) in huis. En dus is de ambitie hoog.

Dat is ook wat Ruud Vormer meteen ook aangeeft in zijn analyse richting het nieuwe seizoen: "Je bent een beetje afhankelijk van een gunstige loting, maar zo ver mogelijk geraken in de Croky Cup is een eerste ambitie."

De Croky Cup blijft ook een doel voor Knokke en Vormer

De voorbije jaren was dat altijd een doel van Knokke en soms lukte dat al beter dan andere jaren. En dus blijft dat ook dit seizoen een doel, want echt kans op promotie maakt Knokke niet als het geen licentie zou aanvragen - de vorige jaren deed het dat alvast niet.

"In de reguliere competitie zo hoog mogelijk eindigen is een andere ambitie. Plus: jonge spelers beter maken. Zodat ze een kans maken om een stap hoger te zetten, naar 1B. Of zoals Lars Cooman naar AA Gent. Er zit zeker potentieel in deze groep, ze maken allemaal kans op een stap hoger", aldus Ruud Vormer eerlijk in zijn voorbeschouwing bij Het Laatste Nieuws.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
1e nationale VV
1e nationale VV Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Knokke

Meer nieuws

📷 ‘Medische testen gepland: Club Brugge staat dicht bij nieuwe toptransfer’

📷 ‘Medische testen gepland: Club Brugge staat dicht bij nieuwe toptransfer’

14:30
8
LIVE: Mechelen zoekt inspiratie tijdens nieuwe hydratrion break Live

LIVE: Mechelen zoekt inspiratie tijdens nieuwe hydratrion break

15:02
Ruben Van Gucht smeedt plannetje met deze BV voor Engels voetbal op Play Sports De derde helft

Ruben Van Gucht smeedt plannetje met deze BV voor Engels voetbal op Play Sports

15:00
‘Genk krijgt gigantisch nieuws: Europese topclubs staan in de rij’

‘Genk krijgt gigantisch nieuws: Europese topclubs staan in de rij’

14:00
📷 ‘Beveren haalt toptalent binnen op uitleenbasis, met aankoopoptie’

📷 ‘Beveren haalt toptalent binnen op uitleenbasis, met aankoopoptie’

13:30
“Dramatische transferperiode: hoe kleiner de club, hoe erger"

“Dramatische transferperiode: hoe kleiner de club, hoe erger"

12:00
5
‘30 miljoen euro! Union SG wrijft zich in de handen voor toptransfer’

‘30 miljoen euro! Union SG wrijft zich in de handen voor toptransfer’

13:00
3
Opmerkelijke vaststelling over speler van KV Mechelen: “Dat zou anno 2026 niet meer mogen”

Opmerkelijke vaststelling over speler van KV Mechelen: “Dat zou anno 2026 niet meer mogen”

12:30
2
OH Leuven zorgt wél voor stevig Belgisch succes in Champions League

OH Leuven zorgt wél voor stevig Belgisch succes in Champions League

12:30
Coach Standard meteen in oog van de storm na opvallende wissels Interview

Coach Standard meteen in oog van de storm na opvallende wissels

11:30
2
LIVE - Speeldag 1 JPL: Essevee is klaar voor Genk: "Supporters gelukkig naar huis sturen"

LIVE - Speeldag 1 JPL: Essevee is klaar voor Genk: "Supporters gelukkig naar huis sturen"

11:15
7
LIVE: Kan vernieuwd Antwerp meteen de toon zetten tegen ongeslagen kampioen van Challenger Pro League?

LIVE: Kan vernieuwd Antwerp meteen de toon zetten tegen ongeslagen kampioen van Challenger Pro League?

10:52
'Dévy Rigaux krijgt concurrentie van PSV voor ... speler OH Leuven'

'Dévy Rigaux krijgt concurrentie van PSV voor ... speler OH Leuven'

11:00
1
LIVE: Vitor Bruno meteen met moeilijke evenwichtsoefening tussen competitie en Europa

LIVE: Vitor Bruno meteen met moeilijke evenwichtsoefening tussen competitie en Europa

10:15
Dani van den Heuvel spreekt klare taal over strijd met Tobe Leysen

Dani van den Heuvel spreekt klare taal over strijd met Tobe Leysen

09:00
2
Patrick Goots heeft geen leuk nieuws voor ex-ploeg

Patrick Goots heeft geen leuk nieuws voor ex-ploeg

10:15
2
JPL-club wilde Vanderbiest wegplukken bij KV Mechelen

JPL-club wilde Vanderbiest wegplukken bij KV Mechelen

10:00
5
Live. Transfernieuws 9/8: Essevee aast op opvallende winger

Live. Transfernieuws 9/8: Essevee aast op opvallende winger

09:45
Meteen een nieuwe Rode Duivel voor Mark van Bommel? Jonge Belg maakt indruk bij PSV

Meteen een nieuwe Rode Duivel voor Mark van Bommel? Jonge Belg maakt indruk bij PSV

10:30
Genk mikt op piepjonge 'nieuwe Karetsas'

Genk mikt op piepjonge 'nieuwe Karetsas'

09:30
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de Belgische coaches: “Geen compliment”

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de Belgische coaches: “Geen compliment”

08:30
3
Opvallende trend bij Belgische topclubs: "Ik hou mijn hart vast"

Opvallende trend bij Belgische topclubs: "Ik hou mijn hart vast"

07:00
6
Na puntenverlies tegen Lommel: STVV-coach De Meyer roept om versterking Reactie

Na puntenverlies tegen Lommel: STVV-coach De Meyer roept om versterking

06:30
1
Blessure van toptalent zorgt meteen voor discussie bij Lommel Reactie

Blessure van toptalent zorgt meteen voor discussie bij Lommel

23:29
Lommel verrast STVV meteen bij terugkeer naar JPL

Lommel verrast STVV meteen bij terugkeer naar JPL

22:45
Union deelt afstraffing uit in het Kuipje, maar uitslag is overdreven voor moedig Westerlo

Union deelt afstraffing uit in het Kuipje, maar uitslag is overdreven voor moedig Westerlo

22:41
Hartelijk gesprek in Luik: de frisse wind van Standard stelt zich voor Interview

Hartelijk gesprek in Luik: de frisse wind van Standard stelt zich voor

22:00
2
Man U-fans zijn helemaal wild van Youri Tielemans na debuut en zien droomkoppel: "Dit wordt een cheatcode"

Man U-fans zijn helemaal wild van Youri Tielemans na debuut en zien droomkoppel: "Dit wordt een cheatcode"

21:30
4
Standard geeft zege uit handen tegen Cercle Brugge na late gelijkmaker

Standard geeft zege uit handen tegen Cercle Brugge na late gelijkmaker

20:14
Cercle Brugge vist achter het net, ondanks bod van 4 miljoen euro

Cercle Brugge vist achter het net, ondanks bod van 4 miljoen euro

19:00
7
AS Roma wil veel betalen voor Rode Duivel, maar er is één grote voorwaarde

AS Roma wil veel betalen voor Rode Duivel, maar er is één grote voorwaarde

19:52
Clement en Hayen (met heel wat moeite) bekeren verder in Engeland

Clement en Hayen (met heel wat moeite) bekeren verder in Engeland

19:36
Roméo Lavia bereikt eindelijk een mijlpaal bij Chelsea, Xabi Alonso had er veel over te zeggen

Roméo Lavia bereikt eindelijk een mijlpaal bij Chelsea, Xabi Alonso had er veel over te zeggen

19:30
1
Zulte Waregem onderhandelt over nieuwe verdediger van Italiaanse club

Zulte Waregem onderhandelt over nieuwe verdediger van Italiaanse club

18:30
DONE DEAL: Union SG haalt opnieuw uit met typische transfer

DONE DEAL: Union SG haalt opnieuw uit met typische transfer

18:00
Club Brugge boezemt angst in: "Dat is toch de schrik van alle andere clubs?"

Club Brugge boezemt angst in: "Dat is toch de schrik van alle andere clubs?"

08/08
22

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 16:00 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 18:30 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 19:15 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Dog3 Dog3 over KAA Gent - KV Mechelen: 2-0 Union 60 Union 60 over Excellente nouvelle pour Thibaut Courtois à l'approche de la nouvelle saison Jasperd Jasperd over 📷 ‘Medische testen gepland: Club Brugge staat dicht bij nieuwe toptransfer’ Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Anderlecht - La Louvière: - den strep den strep over Anderlecht n'en a pas voulu, mais il va signer au FC Séville pour plus de 9 millions d'euros Dirk1897 Dirk1897 over ‘30 miljoen euro! Union SG wrijft zich in de handen voor toptransfer’ stochanskys stochanskys over Opvallende trend bij Belgische topclubs: "Ik hou mijn hart vast" Swakke25 Swakke25 over “Dramatische transferperiode: hoe kleiner de club, hoe erger" FCBalto FCBalto over Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben Caesar Cyriel Caesar Cyriel over LIVE - Speeldag 1 JPL: KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved