Ruud Vormer toont stevige ambities bij opvallende nieuwe opdracht

Als speler was hij een grote held bij Club Brugge en ook voor Zulte Waregem liet hij nog zijn waarde zien. de 38-jarige gewezen Gouden Schoen Ruud Vormer staat nu voor zijn grote debuut als coach. Bij Knokke zijn de ambities duidelijk groot.

Royal Knokke FC zal met grote ambities aan het seizoen in Eerste Nationale beginnen. De club wil onder Ruud Vormer stappen blijven zetten en daartoe werden ondertussen ook al de nodige versterkingen binnengehaald.

Knokke maakte onder meer de komst van Alan Mbega bekend. De West-Vlamingen namen de 19-jarige middenvelder transfervrij over van Sint-Truiden. Daar speelde hij sinds 2022 in de jeugd. Mbega tekende een contract voor één seizoen, liet Knokke weten op de eigen webstek.

Knokke toont ambitie met heel veel nieuwkomers

Eerder haalde Knokke ook onder meer Noah De Ridder (Lierse), Ono Vanackere (Jong Cercle), Luca Foubert (MVV Maastricht), Ardit Bala (KV Kortrijk), Ryan Adewusi (Dender) en Christivie Dienana (OH Leuven) in huis. En dus is de ambitie hoog.

Dat is ook wat Ruud Vormer meteen ook aangeeft in zijn analyse richting het nieuwe seizoen: "Je bent een beetje afhankelijk van een gunstige loting, maar zo ver mogelijk geraken in de Croky Cup is een eerste ambitie."

De Croky Cup blijft ook een doel voor Knokke en Vormer

De voorbije jaren was dat altijd een doel van Knokke en soms lukte dat al beter dan andere jaren. En dus blijft dat ook dit seizoen een doel, want echt kans op promotie maakt Knokke niet als het geen licentie zou aanvragen - de vorige jaren deed het dat alvast niet.





"In de reguliere competitie zo hoog mogelijk eindigen is een andere ambitie. Plus: jonge spelers beter maken. Zodat ze een kans maken om een stap hoger te zetten, naar 1B. Of zoals Lars Cooman naar AA Gent. Er zit zeker potentieel in deze groep, ze maken allemaal kans op een stap hoger", aldus Ruud Vormer eerlijk in zijn voorbeschouwing bij Het Laatste Nieuws.