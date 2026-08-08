Blessure van toptalent zorgt meteen voor discussie bij Lommel

Lommel hield aan zijn terugkeer naar eerste klasse meteen een punt over op Stayen, maar verloor onderweg mogelijk een belangrijke pion. Sverre Nypan moest kort na de rust geblesseerd afhaken, waarna coach Lee Johnson opvallend hard uithaalde naar het kunstgras.

Lommel SK is terug op het hoogste niveau actief, en dat heeft STVV al mogen voelen. De Truienaars speelden 1-1 gelijk op Stayen tegen de promovendus. Als Talvitie zijn enorme kans kon afmaken in de allerlaatste minuut, had Lommel zelfs kunnen winnen.

Een goed seizoensbegin dus voor de Limburgers, maar niet alles verliep volgens plan. Er werd met grote ogen gekeken naar Sverre Nypan, het talent dat van Manchester City gehuurd wordt dit seizoen. De fans konden echter niet zo lang van zijn kunsten genieten.

Had Nypan last van het kunstgras?

Na drie minuten spelen in de tweede helft moest de aanvallende middenvelder al noodgedwongen naar de kant. Hij ging ook meteen naar binnen, waardoor het toch verontrustend leek te zijn. Na afloop kwam zijn coach Lee Johnson met meer uitleg.

"Ik denk dat het te maken heeft met het kunstgras, al is dat maar een gok. Ik ben natuurlijk geen dokter. Zijn IT-band werd pijnlijk", zei hij. De medische staf zal ongetwijfeld hopen dat de schade meevalt, want van Nypan wordt dit seizoen veel verwacht.

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"Mijn persoonlijke mening is dan ook dat er geen kunstgrasvelden zouden mogen zijn in het professioneel voetbal", ging Johnson nog verder. Een mening die door verschillende andere JPL-coaches gedeeld wordt. "In geen enkele competitie. Het kan een geweldig voordeel zijn voor de thuisploeg, omdat ze er steeds op trainen", besluit hij.