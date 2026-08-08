STVV STVV
1-1
Lommel SK Lommel SK
stvSTVV
lomLommel SK
0-1
24' Ralf Seuntjens (pen)
Ilias Sebaoui 64'
1-1
Datum: 08/08/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Stayen
Lommel verrast STVV meteen bij terugkeer naar JPL
Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Stayen
| 2 reacties
Lommel verrast STVV meteen bij terugkeer naar JPL
Foto: © photonews

Lommel heeft zijn terugkeer naar de Jupiler Pro League niet gemist. De bezoekers hielden STVV op Stayen op 1-1 en scoorden via Ralf Seuntjens meteen hun eerste doelpunt op het hoogste niveau in 23 jaar. Voor STVV bleef vooral het gebrek aan offensieve scherpte hangen.

STVV en Lommel openden zaterdagavond hun seizoen met een Limburgse derby op Stayen. Bij STVV was Ishiwatara de enige nieuwkomer in de basiself. Manchester City-huurling Sverre Nypan startte zoals verwacht bij Lommel.

Beide ploegen waren redelijk aan elkaar gewaagd in het wedstrijdbegin. Ze wisselden het balbezit af en konden langs beide kanten iets creëren. Het grootste gevaar van de openingsfase kwam na 10 minuten van Soelle Soelle. De STVV-spits werd diep gestuurd en knalde in één tijd op Pieklak, die zijn ploeg rechthield.

Seuntjens scoort eerste doelpunt van Lommel sinds terugkeer naar JPL

Na 20 minuten spelen werd Lommel-verdediger Timothy Eyoma in het strafschopgebied aangetikt door Ilias Sebaoui. Na een VAR-interventie ging de bal op de stip, waarna Ralf Seuntjens het cadeau niet vergat uit te pakken. Hij scoorde het eerste doelpunt sinds de terugkeer van Lommel naar het hoogste niveau.

Met een kopbal van Dries Wouters die via de lat en de paal werd gekeerd, kwamen de bezoekers al héél dicht bij de 0-2. STVV nam het spel nadien meer in handen en na een bal op de lat van Sebaoui ging het leer ook aan de andere kant op de stip wegens hands. Voor even dan toch, want na een nieuwe VAR-interventie bleek dat er geen sprake was van een foutieve ingreep

De Truienaars begonnen serieus aan te dringen, maar hadden moeilijkheden met het creëren van echte kansen. Hier en daar werd een bal over of naast doel getrapt, maar buiten de kans van Soelle Soelle kwam Lommel niet in grote problemen tijdens de eerste helft.

Meteen na de pauze kreeg Lommel al een ferme domper te verwerken. Sverre Nypan, het talent dat van Manchester City wordt gehuurd, moest na drie minuten in de tweede helft naar de kant, vermoedelijk met een blessure. Hij trok meteen naar binnen.

Nypan geblesseerd, Sebaoui maakt gelijk

Na een dik uur spelen lukte het dan toch voor STVV. Sebaoui kreeg een zee van ruimte net voor de zestienmeter en knalde het leer staalhard tegen de netten, voorbij Pieklak. De bordjes hingen terug gelijk. Nadien werd het evenwicht opnieuw meer hersteld, al bleef STVV toch gevaarlijker. 

In de laatste minuut van de reguliere speeltijd kon Diouf het leer in doel werken. Stayen ontplofte, maar na een nieuwe VAR-interventie werd het doelpunt afgekeurd. Zo eindigde de wedstrijd op een 1-1-gelijkspel.

Een goed resultaat voor Lommel, minder voor STVV. De Truienaars hebben vooral op offensief vlak nog werk terwijl de bezoekers verder kunnen bouwen op hun prestatie.

Opstellingen

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STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 6.6 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 42/48 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/17 (17.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
  • Balverliezen: 29
Meer statistieken
Mbe Soh Loïc 90' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 101/108 (93.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 13/14 (92.9%)
Meer statistieken
Pupe Joedrick 89' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 59/66 (89.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Musliu Visar 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 97/106 (91.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Hata Taiga 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 42/50 (84%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Sissako Abdoulaye 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 64/69 (92.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Merlen Ryan 68' -
Ishiwatari Nelson 90' -
Sebaoui Ilias 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 43/51 (84.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/10
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/11 (27.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/7 (100%)
Meer statistieken
Soelle Soelle Frederic 76' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Araki Ryotaro 0'  
Verheyden Rune 0'  
Taniguchi Shogo 0'  
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 22' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Diouf Oumar 14' 6.5 -
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Shinkawa Shion 1' 6.3  
  • Schoten op doel: 0/1
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Lommel SK Lommel SK
Pieklak Matthias 90' 6.0 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/24 (20.8%)
Meer statistieken
Eyoma Timothy 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 42/49 (85.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Wouters Dries 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 47/52 (90.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Oware Henry 73' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
Meer statistieken
Reyners Tom 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Schoofs Lucas 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Halseth Nypan Sverre 49' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Pelupessy Joey 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
Meer statistieken
Appuah Stredair 56' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 5/6 (83.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Seuntjens Ralf 73' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
van Duiven Jason 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 18/30 (60%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Bank
Dada-Mascoll Isaiah 0'  
Ivezic Nikola 0'  
Adewoye Shawn 17' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Talvitie Juho 41' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Rommens Nicolas 0'  
Gordic Djordje 0'  
Beirinckx Lars 17' -
Vancsa Zalan 34' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Salah El Boukammiri Mohamed 0'  
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Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 16:00 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 18:30 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 19:15 SK Beveren SK Beveren
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