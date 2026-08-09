LIVE - Speeldag 1 JPL: Essevee is klaar voor Genk: "Supporters gelukkig naar huis sturen"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 7 reacties
LIVE - Speeldag 1 JPL: Essevee is klaar voor Genk: "Supporters gelukkig naar huis sturen"
Foto: © photonews
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De competitie begint vrijdagavond met een duel tussen Club Brugge en KV Kortrijk. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de landskampioen in een West-Vlaamse derby. Maar het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen.

Aernout Van Lindt

Charaï spreekt na nederlaag Westerlo tegen Union SG

Issame Charaï kreeg als coach van KVC Westerlo meteen een pak voor de broek tegen Union SG. Het werd liefst 1-5, maar dat was volgens de coach van de Kemphanen toch wel een beetje een vertekend beeld. Zo zwaar verdienden zijn jongens volgens hem niet te verliezen.

"Ik trek me op aan de eerste helft. We kwamen op voorsprong en hadden de beste kansen op een tweede goal, maar dan slikken we dat counterdoelpunt. In de tweede helft hadden we doortastender moeten zijn. Union was heel efficiënt, want elke omschakeling was bijna een doelpunt. Ik hoop dat ze dinsdag ook zo efficiënt zullen zijn", aldus Charaï bij Sporza.

Aernout Van Lindt

Zulte Waregem beschouwt voor op clash met KRC Genk

De voorbije jaren heeft Zulte Waregem in eigen huis al een paar mooie resultaten weten neer te zetten tegen KRC Genk. En dat zal ook dit jaar de doelstelling zijn van Essevee: stunten tegen de grote clubs waar het kan. Coach Beale blikte alvast vooruit bij Essevee TV op de zaak: "Deze match zit al een paar maanden in onze gedachten."

"Er is extra focus en enthousiasme bij de start van de competitie. We voelen ons klaar en zijn goed voorbereid. Nu moeten we een goede prestatie neerzetten. Het zijn meteen spannende wedstrijden tegen topteams", kijkt hij ook al naar speeldag 2 tegen Union SG. "We moeten er elke week staan. We zijn er klaar voor en nu moeten we het waarmaken. De fans gaan ons vooruit drijven en we willen hen gelukkig naar huis sturen."

Aernout Van Lindt

Simons ontdekt Balikwisha: "Crème van een gast"

OH Leuven begint zijn seizoen met een wedstrijd tegen Charleroi. Dat kan meteen een pittig duel worden voor beide ploegen. Timmy Simons lijkt klaar om er meteen te staan bij de start van het nieuwe seizoen. Hij ontdekte de voorbije weken een aantal nieuwe spelers in eigen rangen.

William Balikwisha zou wel eens de ontdekking van het seizoen kunnen worden bij/voor de Leuvenaars: "Ik hou wel van wispelturig en tegendraads", aldus Simons in Het Nieuwsblad over de speler. Het gaat er volgens hem om te weten hoe je zo'n types moet aanpakken. En dan is een type als Balikwisha een "crème van een gast."

Aernout Van Lindt

KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen

Michiel Jonckheere heeft een verleden bij Club Brugge. Hij begint het seizoen op bezoek bij blauw-zwart op Jan Breydel en heeft een plan met de spelers van KV Kortrijk, al beseft hij ook dat het afzien wordt voor zijn ploeg. "We zullen moeten lopen. We zullen heel efficiënt moeten zijn. Minstens 9 van de 11 spelers zullen een hele goeie match moeten spelen om kans te maken."

Jonckheere vroeg de statistieken op van de Supercup en besefte dat Union 35 procent balbezit had tegen Club Brugge. Vorig jaar was dat voor Anderlecht amper 28 procent in een 2-2 gelijkspel, Antwerp deed het zelfs eens met amper 23 procent. "Dan weet je waar je voor staat. Maar je kunt niet enkel maar betonneren", klinkt het op de webstek van de Kerels.

Aernout Van Lindt

STVV rekent op zijn supporters in Limburgse derby

STVV wil er ook in het nieuwe jaar staan. Daartoe rekenen ze na de derde plaats van vorig seizoen ook deze jaargang op de eigen supporters. Voor de match tegen Lommel - een Limburgse derby om het seizoen mee aan te vatten - loopt het alvast storm.

Al meer dan 7.500 voetballiefhebbers hebben een ticket gekocht voor die wedstrijd. "Het gele-blauwe legioen is duidelijk klaar om Expeditie Kanarie te starten met een knal", laat STVV weten aan onze redactie. Daarmee lijken ze klaar om goed te starten. Er zijn nog een laatste paar honderden tickets te koop, de wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag om 20.45 uur.

De competitie begint vrijdagavond met een duel tussen Club Brugge en KV Kortrijk. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de landskampioen in een West-Vlaamse derby. Maar het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen.

Zondag opent Zulte Waregem zijn seizoen met een wedstrijd tegen KRC Genk. T1 Michael Beale heeft na de voorbereiding alvast voorbeschouwd op de zaak bij Essevee TV. En hij toont zich een tevreden mens over de voorbereiding, zoveel is duidelijk.

Twee maanden geleden kende hij nog niemand binnen de club, dus is hij heel blij dat hij de club heeft leren kennen. De spelers, de omkadering, zelfs waar hij woont: de coach is een tevreden man. "Ik zou de voorbereiding een dikke 8 op 10 geven."

Zulte Waregem klaar voor het nieuwe seizoen

De prestaties en de resultaten waren niet slecht in de voorbereiding en dus lijkt Essevee ook effectief klaar voor het nieuwe seizoen. Tegen KRC Genk zullen de spelers er wel meteen moeten staan om goed aan het seizoen te beginnen.

"We hebben al goede dingen laten zien in de voorbereiding, maar we zullen elke week top moeten zijn. We zijn er klaar voor en we moeten consistentie laten zien doorheen het seizoen. We zijn een familie, waar iedereen graag samenwerkt. Er zijn geen ego's en we zijn ambitieus. We moeten hongerig zijn voor de drie punten."

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